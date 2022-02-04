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男友媽初見面塞3.5萬紅包！她嫌太少「沒被尊重」　網全勸分手

▲▼紅包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紅包金額代表心意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

春節不少人會上門拜年，大陸長春一名女子近日初次到男友家拜訪，對方母親包了一個8000元（人民幣，下同，約新台幣3.5萬元）紅包，她嫌棄金額太少，覺得「沒被重視與尊重」。對此，網友紛紛勸分手，「別耽誤人家了。」

一名網友近日在微博「長春人的長春事兒」投稿，稱和友人聊天時，對方稱在過年前去男友家拜訪，男方父母熱情款待，還做了很多菜色招待，氣氛活絡。

該名友人接著抱怨，在準備回成都家時，男友的母親塞了一個紅包，她在車上打開一看，裡面有8000元，但她立即變臉，嫌棄對方太小氣了，「我覺得自己沒得到重視和尊重，他們家條件也不差，給這麼少無非是不重視」、「第一次就如此小氣那後面呢？」。

雖然有好友勸說要知足，但該名女子覺得「沒被重視與尊重」，內心仍耿耿於懷，反問原PO「是我要求高，還是他家根本不重視」。

該則貼文引發上百名網友評論，紛紛指出，「見面禮就是意思一下。 八千咋啦？」、「分手吧，你去找給你八萬的重視，別耽誤男孩子」、「8000塊錢第一次見面還嫌少，真不知道你啥家庭，咋想的」、「這麼講話的語氣應該是沒看上人家的條件。以後的日子不好說了」。也有人說，「我們老家一般也就是2000，就是一個意思啊」。

▼原PO發出聊天截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 見面紅包引爭議。（圖／翻攝自微博）

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紅包見面禮見面紅包

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