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虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

▲▼ 鹿港天后宮抽行業籤 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港天后宮抽行業籤，電氣器具類抽中籤王。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港天后宮每年春節初四都會遵循傳統，舉行抽籤儀式，而今年也不例外，於今（4）日上午為各行各業抽出運勢籤，預測今年各行業的運勢。抽獎結果出爐，籤王「上上籤」由電氣器具類抽中，鮮魚商、畜牧業也抽到上籤，財運可說是旺旺來。

鹿港天后宮今上午抽出行業籤，其中電器類不但抽中上上籤，甚至還是第一百首中的「籤王」，相當難得，而籤詩內容為「此籤壹百最難逢，氣象巍巍實不同，識得謙冲持滿意，萬人頭上逞英雄」，代表著電器、電商與電子半導體產業運勢相當旺，未來也將對台灣的經濟帶來相當大的幫助。

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另外，鮮魚商、畜牧業也抽到上籤，籤詩內容分別為，「貴人相見便相親，直覺風光遠過人，無限榮華從此始，青春努力莫辭勤」、「與子當年有宿因，同舟共濟勝周親，若能更把真心托，添喜添財孰比倫」，也代表著虎年的財運旺旺來。

▲▼ 鹿港天后宮抽行業籤 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 鹿港天后宮抽行業籤 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於娛樂事業的部分則抽中下籤，詩籤內容為「泰級否來汝不知，循環往復道無私，回思昔日風光好，卻悔今朝禱告遲」，整體運勢較差。對此，鹿港天后宮主委表示，籤詩只是提醒，最重要的還是要在自己的工作崗位上努力付出，才會有好的表現。

▲▼ 鹿港天后宮抽行業籤 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港天后宮已歷史百年，因此遵循傳統於每年大年初四抽出行業籤，而行業籤是媽祖給信眾的訊息，「抽到運勢好的行業，就去努力，運勢差一點也不要灰心喪志，而是更要加油」，並表示，只要各行各業好，人民生活就好，其實行業籤和國運籤概念相同。

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