國中妹遭繼父痛毆！網友控找社福中心沒用　北市社會局回應了

▲一名國中女學生遭家暴。（示意圖／達志影像）



記者袁茵、黃巈禾／台北報導

一名網友爆料，自己去年10月搬來台北是南港區社會住宅，發現一名國中女生每天都沒晚餐吃，還被媽媽跟繼父拳打腳踢又拉頭撞牆，好險這名女孩偷跑出來，過程中他聯繫113請社工和立委高嘉瑜處理，但都沒用。對此，北市社會局說明，父母與少女常因手機使用或晚歸爆發衝突，後續將裁處父母接受親職教育，改善親子互動關係。

一名網友在臉書「爆料公社」指出，去年10月搬到台北市某社會住宅，從去年10月發現一名國中女學生每天都沒有晚餐吃，放學也無法回家，都要等到快半夜才由繼父帶上樓，他主動聯繫113婦幼保護專線請社工關切，但南港區社福中心的社工表示「家長有監護權很難溝通」，後續會請學校老師協助與家長商討教育方式，但情況還是沒太大改變。

該名網友提到，接著他聯繫立委高嘉瑜，高嘉瑜的助理說目前走家暴的案子處理，但遲遲未有後續，這幾天剛好是春節連假，他一直擔心女學生的安危，「果不其然剛剛晚上妹妹被媽媽及繼父拳打腳踢又拉頭撞牆的，還不肯讓妹妹跑出去求救，把她關在廁所，好險妹妹夠機靈，偷跑出來了，妹妹也立刻聯絡學校老師來處理，目前送醫院急診驗傷了。請各位有能力的新聞媒體或是相關單位幫助妹妹一下好不好？我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。」

對此，北市社會局回應，這戶家庭自109年底通報此案為脆弱家庭，開案後由社工持續提供服務發現，此案父母與少女之間常因手機使用或晚歸等問題而爆發衝突、關係緊張，因此需處理家庭關係與親職管教等問題。



由於2月3日深夜其又發生親子衝突，北市社會局表示，考量過年及寒假期間孩子與父母頻繁於家中接觸，恐導致親子關係更加緊張而有再發生暴力情形，故於2月4日凌晨派員依《兒童及少年福利與權益保障法》第 56條予以保護安置 以 維護孩子安全，並讓父母冷靜，後續將裁處父母接受親職教育，改善親子互動關係 。

▼其他住戶上網PO文希望大家幫助受害的女學生。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）





