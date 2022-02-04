他拿武士刀嗆鄰居！下秒見「兩女扭打」氣勢全無　結局超展開

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名男子因不滿樓下住戶使用「震樓器」，於是帶著「武士刀」去理論，沒想到另一名女子看不下去，湊上前直接開打，這時他看傻眼直呼「講道理行不行！講道理！」。影片曝光後笑翻一票網友，男子也被網友稱為「道理哥」。

▲男子帶武士刀去找鄰居理論。（圖／翻攝自bilibili）

一段鄰居糾紛的影片近日引起熱議。監視器畫面可見，事發於5日6時28份，一名住戶疑似不滿樓上住戶經常發出噪音，於是用「震樓器」回擊，結果對方怒氣沖沖，拿著「武士刀」下樓理論。

樓上的男住戶拿著刀，兇狠地罵道「開門！給老子開門！是不是你們家使用震樓器？」隨後，樓下女鄰居開門嗆說，「你們天天在樓上噠噠噠噠噠噠噠的！」雙方開始互相指責，糾紛一發不可收拾。

▲看到兩女混打，男子氣勢瞬間熄滅（圖／翻攝自bilibili）

這時，另一名女子衝上來，一把拉開「提刀男」，二話不說直接開打。男子看到這陣仗愣了幾秒才反應過來，結巴地說道「別別別別別別打！別打！」。隨後，該名女子氣得要拔男子手上的劍，大喊「我劈死你媽的！」。男子慌張地喊「講道理行不行！講道理！」。

▼ 「提刀男」變成「道理哥」。（圖／翻攝自bilibili）

影片曝光後引發熱議，網友紛紛笑說，「你放下，我的刀，只用來講道理」、「我以為他會拔劍，結果他要講道理」、「不過這男生還是有點素質，一直沒進屋」、「我原以為是狂戰士，沒想到是召喚師」、「提了把刀下去講悼禮（道理）」。