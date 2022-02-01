戰鬥民族「52秒神救援」少女9樓火場驚險空降　2猛男徒手接住她

記者張寧倢／編譯

鄰居是戰鬥民族，可能會救你一命。俄羅斯一名少女日前在9樓家中遭遇火災，整層樓不斷竄出黑煙，8樓有兩名男子站在狹窄的窗台外，幫助少女逃生。52秒影片中只見少女爬出窗外，雙腳慢慢地向下探，他們各自抓住少女的左右腳，接著其中一人將她穩穩地從窗戶抱進室內，驚險畫面也讓網友直呼，「真英雄！」

▲俄羅斯公寓大火驚險救援影片在網路論壇受網友熱議。（圖／翻攝自推特@Daily_Memes__）

根據Times Now報導，莫斯科1月29日一棟公寓的9樓發生火警，現場民眾拍下的一段救援影片在美國Reddit論壇上引發萬人討論。畫面中兩名穿著短褲的男子爬出8樓窗外，而正上方則有一名等待救援的少女，而且整層樓不斷冒出大量濃煙，情況相當危險，只見少女從窗戶邊伸出雙腳，並用手緊攀著窗框，慢慢地延著外牆向下移動。

接著，兩名男子儘管是站在狹窄的窗台，仍有辦法一人一手地用力穩住少女的左右腳，其中一名男子迅速伸手抱住少女，將她整個人帶進8樓室內，逃離遭烈焰吞沒的火災現場。當地媒體稱，最終共12人順利逃生，其中3人受傷，包含影片中的兩名男子也在救援過程中受到割傷與燒傷。

然而，網友們紛紛留言，短短52秒的影片令人看得膽戰心驚，也大讚兩名英勇的男子是「真英雄」，「絕對超級可怕！他們是英雄！」、「他們甚至似乎敲破窗戶，方便他們救人」、「對女孩來說，那是世上最可怕的事；但對於那些男人而言，也得承受巨大壓力，佩服」、「史上最恐怖的信任遊戲」、「真的太了不起了」、「好感人」。

不過，也有網友找到其他亮點，「她是不是先把她的ipad傳出去了？」、「先救筆電？她是不是在寫論文？」、「兩面窗戶中間的那根柱子是MVP，它沒有因為承重而斷裂」、「她可能在1分鐘之內，吸入足夠投胎10次的濃煙，希望她沒事」、「該死的，那些煙有夠多，她趕在緊要關頭逃出來了」。

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