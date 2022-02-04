高雄一家三口感染源不明、北市幼兒園群聚擴大　陳時中下午說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/4）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。高雄國中生一家三口確診，雖然父親從中國大陸入境，但因是檢疫期滿後確診暫列本土，指揮中心將進行基因定序釐清感染源；台北市副市長黃珊珊上午證實，北市幼兒園群聚擴大，再增一對母子檔確診，下午陳時中有望說明。

戶籍地在新北的高雄國中生（案18905）31日確診、父母分別在2/1、2/2確診。指揮中心發言人莊人祥表示，該案戶籍是在新北市，但因為個案25日就離開新北，26日開始就在高雄居住、和親友團聚，因此把個案列入高雄，三人Ct值都是20幾，尚無法釐清誰傳染誰，因此初步暫列本土，將進行基因定序，進一步釐清感染源。

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桃園群聚案除了西堤與遠雄自貿園區傳播鏈外，另有兩案需要注意。全家旗下物流業者日翊已有5人染疫，12名員工、3名家人。基因定序為Omicron，與桃機相符，但中間關連待查。莊人祥昨表示，員工以理貨、委外人員等內勤人員為主，另有1名清潔人員，評估風險應該在公司內部，而3樓餐廳通風不佳，研判風險較高。

此外，桃園一名境外移入個案（案19042）的4名家人2/3確診，目前暫列本土（案19053、19054、19074、19075），Ct值低感染源待釐清。

莊人祥表示，境外移入個案1/15從中國入境，入住防疫旅館14天期滿採檢陰性後，1/30返回桃園，1/31出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，隔天衛生局安排採檢確診。陸續匡列同住家人3人、非同住家人3人，2/2安排接觸者採檢，6人中有4人陽性，分別是個案的妻子女3人跟弟弟。

莊人祥說明，本案主要是在居家檢疫期滿後，在自主健康管理期間發病，Ct值偏低，跟同住家人僅接觸未滿兩天就發病，感染源還在釐清當中，下午記者會也有望說明最新疫調結果。

北市衛生局今（4）日上午重啟疫苗預約，由於莫德納疫苗缺貨，本次僅提供6.8萬劑莫德納，台北市長柯文哲也數度呼籲市民別挑廠牌，應儘早接種衝高覆蓋率。中央第22期疫苗將於下週開放預約，屆時會提供哪些廠牌疫苗？各多少劑？下午陳時中也有望一併說明。