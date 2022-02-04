3月起禁養及輸入2種比特犬　飼主務必寵物登記

▲3月1日起禁止飼養、輸入美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬。（示意圖／高雄市動保處提供）



文／中央社

農委會表示，3月1日起禁止飼養、輸入美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬，已輸入或飼養這2種犬者，明年2月底前要寵物登記，換飼主也要，3月後變更的飼主須養過這2種犬。

農委會畜牧處副處長江文全指出，農委會110年10月26日已公告修正「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，今年3月1日起，禁止飼養、輸入的動物為比特犬（Pit Bull Terrier），包含這2種：美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）。

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他說，3月1日前已輸入或飼養這2種犬隻者，必須在112年2月28日前，向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，即完成寵登，才能繼續飼養；且根據「動物保護法」第36條2項規定，非經中央主管機關指定公告者，不得自行繁殖。

以上登記備查後，飼主、飼養地點變更或犬隻死亡時，也要登記備查。

他進一步說明，前述為所謂家戶飼養，不得自行繁殖；但是完成登記備查的若是特定寵物繁殖業者，因為是種犬，得繼續繁殖，而繁殖的犬隻出生後，也必須向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查。

他並說，不過前述繁殖出來的下一代犬隻，不得再行繁殖；且飼主、飼養地點變更或死亡時，也必須向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查；且「變更後之飼主」，須是有依據「動保法」第36條第1項規定完成登記備查者，換言之，以曾飼養過這2種犬隻者為限。

江文全提醒民眾及業者，違反以上規定，即沒做寵物登記備查（寵登）或違法繁殖，都會依動保法第26條規定，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

他補充，以上2種之外的比特犬，仍可以飼養、輸入、輸出，但因是危險犬隻，所以飼主帶出門必須繫上1.5公尺長以內的狗繩、戴上口罩，以減低意外發生。

另畜牧處統計， 截至110年12月15日寵物登記資料顯示，全國比特犬2407隻、美國比特鬥牛犬199隻、美國史大佛夏牛頭犬31隻，合計2637隻。