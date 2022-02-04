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開業隔月遇疫情　苦撐半年熬出頭！3好友打造「微夜店」餐酒館

記者邱中岳／台北報導

36歲的Austin，五專插大考上台大經濟系，原本懷抱著餐酒館的夢，畢業後急著找工作投入光學材料公司上班，當時年薪突破2百萬，每天都要應酬、喝酒，決定自己獨立創業，遇到金融海嘯完全空轉，最後結合2個好友一同創業，3人打造屬於自己風格的餐酒館。

Austin國中畢業後開始在餐廳打工，一路半工半讀到退伍，學生時期的餐廳打工經驗，讓本來就對餐飲很有興趣的Austin也有了自己開店的憧憬。後來退伍前遇到全球金融海嘯，好在因為學長介紹，進入外商光電產業。

沒想到這產業一待就是快10年，在外商公司當業務7-8年後年薪突破200萬，不過創業自己當老闆的想法還是深耕在Austin心中，於是毅然決然放棄薪資還算中上且穩定的工作，用自己這幾年工作的存款成立光電材料貿易公司。

▲▼Austin與2名好朋友，打造屬於有夜店趴踢感的餐酒館，讓餐酒館不再單調乏味。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Austin與2名好朋友，打造屬於有夜店趴踢感的餐酒館，讓餐酒館不再單調乏味。（圖／記者邱中岳翻攝）

在辛苦的創業路上拼搏了2年，就在產品順利通過所有驗證測試進入到大量量產階段，公司準備開始賺錢的時候，出現了新冠肺炎疫情，所有訂單減少80%，許多的庫存無法消耗，眼看積蓄一直在減少又看不到疫情的好轉跡象，Austin決定轉行投入自己的餐飲夢。

從小對餐飲有興趣的Austin，想要一個屬於自己的餐酒館，非常幸運地，Austin身邊也有兩位志同道合跟同樣想法的朋友，3人經過半年的市場觀察跟討論經營模式、工作分配、資源整合後創立一間新穎的餐酒館。

Austin在負責財務以及經營，另外一人則是曾經在知名夜店上班，則是負責找調酒師以及放音樂的DJ等人事方面的事務，另一人則是平時從事旅遊方面工作，主要負責行銷活動以及行程安排，3人各司其職，很快的讓餐酒館成形。

▲▼Austin與2名好朋友，打造屬於有夜店趴踢感的餐酒館，讓餐酒館不再單調乏味。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲3兄弟打造「微夜店餐酒館」風格，希望單調的餐酒館也可以感受夜店的氣氛。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼Austin與2名好朋友，打造屬於有夜店趴踢感的餐酒館，讓餐酒館不再單調乏味。（圖／記者邱中岳翻攝）

但3人在創業初期，四處走訪台北市各大餐酒館，發現只有供餐、提供輕音樂，3人決定將夜店元素帶進餐酒館，讓餐酒館不再孤單乏味，新型態的酒吧微夜店開店即迅速在業界及台北夜生活圈打開知名度。

但沒想到才剛開業沒多久又碰上疫情，Austin等人對此相當無言，因為2022年4月底餐酒館開幕，5月15日全國進入三級警戒，憂心投入的1千萬資金又沒了，所幸苦撐半年後，終於逐漸打開知名度，將自己的理想元素放進店裡當特色，希望今年能夠更進一步。

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