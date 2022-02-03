寧德時代預告：2021年淨利潤成長150%至195%

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸電池製造龍頭寧德時代近日公布業績預告，預計2021年淨利潤為140億元至165億元（人民幣），同比增長150.75%至195.52%，其中第四季度淨利預計為62.49億元至87.49億元，相當於錢三季的淨利潤總和，環比大增91%至167%。

寧德時代2021年業績預告顯示，預計2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤為140億元至165億元，同比增長150.75%至195.52%。這是寧德時代2018年上市以來的最高淨利潤水平。

▼寧德時代創辦人曾毓群。（圖／CFP）



2021年第四季度，寧德時代淨利潤預計為62.49億元至87.49億元，環比增長91%至167%，相當於前三季度的淨利潤總和，創下單季度淨利潤新高。

寧德時代表示，2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長；公司市場開拓取得進展，新建產能釋放，產銷量相應提升；同時，公司加強費用管控，費用佔收入的比例降低。

多家機構對寧德時代2021年盈利預測均值在112.3億元，同比增速為101.14%。也就是說，寧德時代本次業績預告盈利下限大大超出了市場普遍預期。