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寧德時代投580億進軍「亞洲鋰都」　股價大漲超6％

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲寧德時代進軍「亞洲鋰都」江西宜春。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸電池龍頭寧德時代昨（13）日公告將再度擴產，進軍有「亞洲鋰都」之稱的江西宜春，建設新型鋰電池生產製造基地（宜春）項目，項目總投資不超過135億元人民幣（約580億元新台幣），資金來源為企業自籌。消息一出，寧德時代股價今（14）日開盤便大幅衝高，截至午間收盤，股價為533.91元，上漲6.19％。

▲寧德時代宣布擴產，將於江西宜春市新建鋰電池生產基地。（圖／翻攝宜春廣電）

▲寧德時代宣布擴產，將於江西宜春市新建鋰電池生產基地。（圖／翻攝宜春廣電）

《宜春廣電》報導，寧德時代新能源科技股份公司分別與宜春經開區、宜春市礦業公司及合眾新能源汽車公司簽訂《投資合同》、《合作協議》及《合作框架協議》。此次簽約是寧德時代繼今年7月30日與宜春市簽署戰略合作框架協議後，40餘日內雙方第二次簽署合作協議，同時也代表江西省單體投資最大的高科技新能源產業招商項目正式在宜春落地。

宜春市委書記于秀明表示，寧德時代宜春鋰電池生產製造基地項目肩負著江西壯大新能源（鋰電）產業的使命，承載宜春打造「亞洲鋰都」的夢想，「期待寧德時代作為引領新能源產業現代化的樣板工程來打造，採用最先進的設備、最先進的工藝、最先進的技術，在宜春打造一個代表高端製造領跑者的燈塔工廠。」

據悉，寧德時代新型鋰電池生產製造基地規劃用地面積約1300畝，建設週期為開工起不超30個月，將由寧德時代新能源科技股份有限公司或全資子公司將作為項目實施主體。

寧德時代半年報顯示，該公司上半年有11個重大的非股權投資項目正在進行，範圍包含動力電池項目、鋰電池生產基地、生產研發基地及正極材料項目等，截至上半年，上述11個重大項目累計實際投入金額達72.29億元人民幣（約310.8億元新台幣）。

▲陸股獨角獸寧德時代要募258億　計劃建成24條生產線！。（圖／視覺中國）

▲寧德時代擴產計畫帶動鋰電池相關類股股價齊聲上漲。（圖／視覺中國）

江西省宜春市擁有全球最大的多金屬伴生鋰雲母礦，宜春市及其轄內擁有探明可利用氧化鋰儲量逾258萬噸，折碳酸鋰當量約636萬噸，約佔全國鋰雲母儲量40%，可生產出氧化鋰品位在4%左右的鋰雲母精礦約6250萬噸，在打造「亞洲鋰都」的條件上佔盡優勢。

寧德時代的擴產計畫也反應到股價上，同時帶動鋰電池概念股走勢上揚。截至午間收盤，寧德時代股價為533.91元，上漲6.19％，包括中科電氣、新綸科技、璞泰來等14股也紛紛漲停，德方納米、金銀河、星源材質等多股也應聲齊漲。

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