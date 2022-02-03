澳俄混血1歲男嬰體重飆破16公斤　「腰圍爆表」只好改穿成人尿布

記者張寧倢／編譯

來自澳洲雪梨的女子莉德（Jayde Leeder）和身材魁梧的俄羅斯籍老公結婚，她在2020年12月生下一名男寶寶，結果，孩子的身材也像爸爸一樣強壯，才剛滿一歲的男嬰體重已經達到驚人的36磅（約16.3公斤），腰圍甚至超過了嬰兒尿布的最大尺寸，莉德不得不讓他改穿成人尿布。

▲澳洲媽媽和俄羅斯爸爸生下的1歲男嬰，體重已飆破16公斤。（圖／翻攝自TikTok／thejaydeuniverse，下同）

根據《太陽報》報導，莉德已經生過兩胎，但在懷第三胎的時候發現孕肚變得特別大，體重大幅下降，醫生擔心她是罹患妊娠糖尿病，來來回回檢查了4次，結果發現，剛出生的小兒子桑尼（Sonny）個頭比醫生預期的還要大，出生體重超過9磅（4公斤）。

2021年12月莉德在TikTok分享了一段影片，其中可以看出已經1歲大的桑尼成長快速，體型比一般寶寶都來得大，且腰圍已經超過嬰兒品牌最大尺寸的尿布，莉德只好讓孩子改穿成人尿布，才能適合他的腰。報導指出，當時桑尼的體重已經超過16公斤。

莉德說，孩子的爸是一名強壯的俄羅斯人，大兒子出生時也超過4公斤，所以在某種程度上還算是預料中的事，桑尼很會爬行，剛剛學會如何站立，但因為自己有些骨骼問題，似乎遺傳給了桑尼，兒子在大量活動的過程中腳踝關節有點僵硬，所幸傷勢並不嚴重，已經進行了規律的物理治療。