第一次喝茶の魔手「不會點」　專業台南人都推這1杯

▲茶の魔手全台分店超過500間，幾乎都集中在南部。（圖／記者劉維榛攝）

記者黃君瀚／綜合報導

南部手搖飲料霸主「茶の魔手」（茶之魔手）老闆王賢明日前宣布，今（2022）年旗下飲品全面凍漲，民眾大讚佛心。就有網友衝著「不漲價」決定用行動支持，打算買一杯來體驗，卻不知道該怎麼點才好？而在地人多推薦招牌「山楂烏龍」。

網友今（2）日在PTT發文，提到聽說茶の魔手好喝又不漲價，打算前去門市買1杯體驗看看，不過過去沒有喝過，只好先上網求助，「有沒有專業的台南同胞建議一下該怎麼點？」

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文章貼出後，網友給了各式各樣的答案，「喜歡喝甜的就點正常甜，你會很爽」、「鳳梨清茶超好喝」、「QQ奶烏正常正常」、「我上次點無糖綠店員直接嚇到」、「全糖，感受一下整杯都是糖的快感」。

▲2020年9月，茶の魔手關閉板橋國慶路分店，全面退出北部手搖飲市場。

統計眾人留言後，最多人推薦的品項為山楂烏龍，「山楂烏龍試試」、「山楂烏龍無糖，認真覺得不錯喝」、「招牌，山楂烏」、「認真推，山楂烏龍無糖少冰」、「山楂烏龍點起來」。

上月底，茶の魔手在官方粉絲專頁貼出老闆王賢明的承諾，保證旗下飲品全面凍漲，也提到以純茶來說賣超過35元很不合理。他說，茶飲雖然成本已漲9%左右，但扣除人力、租金、加盟金等，仍還有20%的利潤，不應該將漲價成本轉嫁給消費者，「茶飲的利潤其實已經可以算暴利了。」