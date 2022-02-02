初二回娘家「這樣穿」招好運！要避免吃1食物...以防破財

▲大年初二回娘家最好穿紅色。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大年初二回娘家，清水孟國際塔羅小孟老師也列出15大禁忌，提醒民眾要注意，尤其是在吃的部分，儘量避免吃鴨蛋，容易未來一年財運績效下滑。民俗專家廖大乙則表示，回娘家穿紅色最好，儘量不要穿黑、白色。

1.忌女兒回娘家待到晚上

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初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，因此越早回家越好，不然容易給娘家帶來厄運。

2.回門禮紅包忌單數

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性，因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。

3.忌洗衣服

初一與初二為水神生日，因此不可以洗衣服。

4.忌晚上宴請女婿

一般民間習俗宴請女婿要早，越早越好，若太晚宴請有吃太晚，吃到尾，容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。

5.初四與初五忌回娘家

初四與初五為財氣最旺盛的日子，一般人會在這兩天來迎財神，因此若在這兩天回娘家容易分走娘家財氣與福氣。

6.初二忌被人掏走口袋東西

初二被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。

7.忌掃地與拖地向內不移向外

初二家裡若很髒，要拖地或掃地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然容易財富向外走。

8.忌討債

初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。

9.忌午睡

初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，因此睡午覺會讓客人感覺不禮貌。

10.初二避免吃鴨蛋

初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，因此可以改吃雞蛋。

11.初二忌說「餓」

初二不要說我好「餓」，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運下滑。

12.初二不宜一直提款

初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。

13.初二忌釘東西

初一到初五，為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，不然容易將財氣釘壞，也容易未來一年被主管上司釘。

14.忌帶朋友與陌生人回娘家

要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然容易會讓娘家未來一年很多人來吃、來分，易使娘家財運下滑。

15.初二忌拜夫家祖先

初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜夫家祖先建議用手拜不插香。

民俗專家廖大乙則表示，女兒回娘家記得要帶伴手禮，以及包雙數紅包，代表過得好，穿的衣服顏色應避開黑、白色，儘量穿大紅色等亮色衣服，以表喜氣，為家人帶來好運。

●民俗說法，僅供參考。

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