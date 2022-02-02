　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初二回娘家「這樣穿」招好運！要避免吃1食物...以防破財

大年初二回娘家。（示意圖／翻攝自pexels）

▲大年初二回娘家最好穿紅色。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大年初二回娘家，清水孟國際塔羅小孟老師也列出15大禁忌，提醒民眾要注意，尤其是在吃的部分，儘量避免吃鴨蛋，容易未來一年財運績效下滑。民俗專家廖大乙則表示，回娘家穿紅色最好，儘量不要穿黑、白色。

1.忌女兒回娘家待到晚上

[廣告]請繼續往下閱讀...

初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，因此越早回家越好，不然容易給娘家帶來厄運。

2.回門禮紅包忌單數

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性，因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。

3.忌洗衣服

初一與初二為水神生日，因此不可以洗衣服。

4.忌晚上宴請女婿

一般民間習俗宴請女婿要早，越早越好，若太晚宴請有吃太晚，吃到尾，容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。

5.初四與初五忌回娘家

初四與初五為財氣最旺盛的日子，一般人會在這兩天來迎財神，因此若在這兩天回娘家容易分走娘家財氣與福氣。

6.初二忌被人掏走口袋東西

初二被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。

7.忌掃地與拖地向內不移向外

初二家裡若很髒，要拖地或掃地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然容易財富向外走。

8.忌討債

初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。

9.忌午睡

初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，因此睡午覺會讓客人感覺不禮貌。

10.初二避免吃鴨蛋

初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，因此可以改吃雞蛋。

11.初二忌說「餓」

初二不要說我好「餓」，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運下滑。

12.初二不宜一直提款

初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。

13.初二忌釘東西

初一到初五，為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，不然容易將財氣釘壞，也容易未來一年被主管上司釘。

14.忌帶朋友與陌生人回娘家

要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然容易會讓娘家未來一年很多人來吃、來分，易使娘家財運下滑。

15.初二忌拜夫家祖先

初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜夫家祖先建議用手拜不插香。

民俗專家廖大乙則表示，女兒回娘家記得要帶伴手禮，以及包雙數紅包，代表過得好，穿的衣服顏色應避開黑、白色，儘量穿大紅色等亮色衣服，以表喜氣，為家人帶來好運。

●民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀
名模分居4／雙胞胎闖演藝圈　By2姊妹命運大不同
娛樂星聞／宇宙人過年圍爐靠藍色減低食慾　人夫阿奎期待岳家好手藝
大老闆書單／印度《薄伽梵歌》　關於自我與高我合一後將體認到的三件事

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優險遭親爸暗殺
過年穿衣「3禁忌」！　招來壞運破財變窮人
「這個黨」提前出局了！　無法角逐2022、2024
柯震東驚傳意外送醫！　傷勢照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

第一次喝茶の魔手「不會點」　專業台南人都推這1杯

中國新銳作家給大學生的「人艱指南」　談場戀愛、在「看臉的世界」學會打扮自己

大年初二求姻緣！這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

過年後遺症！物理治療師列「三大常見痠痛因素」　8招運動可改善

過年穿衣「3禁忌」曝光！招來壞運　新年破財變窮人

初二回娘家「這樣穿」招好運！要避免吃1食物...以防破財

初二回娘家！國道湖口新竹一度「紫爆」多處壅塞　15地雷路段一次看

解密「空側」秘辛！桃機推「飛行日常，放心啟航」趣味線上導覽及抽獎　網友驚：客製飄帶好有出國Fu

給老婆48張千元鈔「包好包滿」　他一看姪子紅包袋秒崩潰：丟臉！

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

第一次喝茶の魔手「不會點」　專業台南人都推這1杯

中國新銳作家給大學生的「人艱指南」　談場戀愛、在「看臉的世界」學會打扮自己

大年初二求姻緣！這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

過年後遺症！物理治療師列「三大常見痠痛因素」　8招運動可改善

過年穿衣「3禁忌」曝光！招來壞運　新年破財變窮人

初二回娘家「這樣穿」招好運！要避免吃1食物...以防破財

初二回娘家！國道湖口新竹一度「紫爆」多處壅塞　15地雷路段一次看

解密「空側」秘辛！桃機推「飛行日常，放心啟航」趣味線上導覽及抽獎　網友驚：客製飄帶好有出國Fu

給老婆48張千元鈔「包好包滿」　他一看姪子紅包袋秒崩潰：丟臉！

超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

正妹穿緊身小背心煮雞湯！彎腰擦桌「車頭燈全開」　本尊被神出了

逛台灣燈會邊抓寶可夢！高雄首成主場城市　這2天來玩最過癮

第一次喝茶の魔手「不會點」　專業台南人都推這1杯

中國新銳作家給大學生的「人艱指南」　談場戀愛、在「看臉的世界」學會打扮自己

大谷翔平親曝延長合約沒進度　「專注完成今年合約」

虎年運勢最差生肖是這個！「桃色風暴」害事業毀滅　另外5生肖也危險

他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

大年初二求姻緣！這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

房客刮傷廚房人造石檯面！一問「要整組換」他苦惱：報價3萬

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

抓到了！新北父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

2022十二生肖注意！猴小心血光之災　

初二回娘家　北北基等5縣市大雨

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

高雄確診牙科醫護足跡曝！做禮拜後跑2超商　也有知名滷味

弟取遊戲ID驚曝特殊情趣！他一看嚇壞

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

最易「單身上癮」星座Top 3

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面