新年換裝潢　紅色放不好恐「五行相沖」！白色點金帶財運

▲白色搭配金色、黃色有利風水。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

不少人會在新年盼個新氣象，把家裡重新裝潢整理，不過在進行居家布置前，應先注重選色上的眉角，否則恐怕會影響家運。命理網站《生肖運勢天天看》就分享，紅、白、黃、黑、綠色的相關應用，提供民眾參考。

一、紅色

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紅色一直是年節喜慶代表色，頗受民眾喜愛，不過紅色在五行中屬火，不適合作為居家布置的主色調，特別是在臥室、廚房、廁所都應避免選用大面積的紅色，以免五行沖撞，讓家人脾氣暴躁惹禍，不過小面積的紅色布置則可增添喜氣。

二、白色

白色百看不厭、在五行屬金，有純潔、神聖的意象，許多人會選擇當做裝潢主色調，不過仍應避免全部用白色裝潢，最好搭配黑色或黃色，能形成金生水、土生金的流通之局。

三、黃色

黃色五行屬土，在傳統上是帝王專用的顏色，象徵光明、權威和富貴，如果在財位擺放黃色的家具或裝飾品，能讓財氣蓬勃上升，臥室的主色調也可選用淡黃色，有「家財宜藏不宜露」的寓意，需特別注意的是，天花板代表天，而黃色屬於大地，若天花板選用黃色，恐造成天地失衡。

▲應避免大面積使用沉重色調。（圖／取自免費圖庫pexels）



四、黑色

黑色在五行屬水，但色調過於沉重，不適合做為大面積使用，恐造成家中陰陽失衡，陰氣過重會讓人感到壓抑，久而久之恐怕影響居住者的精神狀態，而同樣屬水的藍色則象徵天空，若要大面積使用，建議選用淺藍色。黑色和藍色都應避免用在廚房，否則造成水火相爭，用在廁所則會加重水煞、產生晦氣。

五、綠色

綠色五行屬木，象徵靈感及生命力，宜在書房選用綠色，有利學業運及事業運，另外，有助於身心放鬆的綠色僅限於大自然的綠色，並非人為調色，故可在室內養幾盆綠植來增添生氣。

▼綠色點綴可增添屋內生氣。（圖／取自免費圖庫pexels）

