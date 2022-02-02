重案回顧／酒店妹殺包養男！「肚塞空心磚」放水流　就地取材犯案

▲林女的家中疑似就有空心磚。（圖／翻攝網路、民眾提供）

記者林昱萱／綜合報導

台北市一名張姓男子以每月10萬元，包養一名林姓酒店女子，沒想到卻遭到對方殘忍殺害，遺體還被塞入空心磚後丟棄進水中，成了流水腐屍，而更加駭人的是，林女的家中就放有該空心磚，因此也讓人不免懷疑其是否為就地取材犯案。

張男認識林女之後，於2020年間開始以每月10萬元的價格包養對方，原以為遇到真愛，卻沒想到會在對方手中殞命。據悉，林女的父親、母親、弟弟都涉嫌犯案，而林女在殺害張男後，還在張男的體內放空心磚，希望讓張男的遺體不要太快浮出水面，而事件爆發之後，有網友比對照片，發現林女家中疑似原先就擺有裝飾的空心磚，懷疑林女是在將人殺害之後就地取材，用家裡的空心磚綁在張男身上後，將對方沉入溪中。據悉，張男體重約為60公斤，林女放了約40公斤重的空心磚在對方身體，也讓警方研判林女不可能獨自犯案。

▲蛇蠍酒店妹林女入行前後差很大。（圖／翻攝當事人臉書）

此外，事件曝光之後，林女的背景也被起底。據了解，林女在入行前打扮中性，曾擔任過房仲，與如今亮麗的長髮外型相差甚大，而根據知情人士透露，林女是為了錢，才會賺到台中、桃園的酒店陪酒，之後又整形過後開始留起長髮，因此成為酒店紅牌。不過，針對此說法，又有另一派知情人士指出，林女其實平時是做北上伴遊，而非酒店性質，因此認識的人脈相對較廣，也因此結識更多有經濟實力的人。

不論林女過往為何，其為了錢財而殘忍殺害張男的行徑，都令人感到髮指，爾後林女一家人也認了是預謀犯案，警方也發現，林女不僅盜領張男的存款，還多次盜領張男存入兒子帳戶的錢，前後共計盜領470萬元，行徑相當惡劣。