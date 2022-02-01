疫情桃園、高雄兩頭燒！莊人祥分析「這兩案」成重中之重

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增16例本土個案，集中在桃園與高雄，當中兩件新案最值得關注，分別是桃園物流公司確診擴大，經過採檢累積6人染疫，將進行擴大匡列採撿隔離；另高雄感染源待查父子，父親今天確診，先前從中國大陸入境，完成14天防疫旅館檢疫且解隔採檢陰性，由於和兒子於高雄活動、發病日、Ct值都相近，無法確定誰傳誰，暫列本土，等待感染途徑釐清。

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

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▲2/1疫情說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。發言人莊人祥表示，個案9例發生在高雄，7例在桃園。

高雄包含有礁溪長榮相關幼兒園6例，包括兩對母子、幼兒園的學生和哥哥；高雄港相關有同住家屬2例，分別是其中個案的兩個小孩；另有一例感染源待查案18942，是昨天從新北到高雄國中生個案的父親，他1/10入境後在高雄防疫旅館檢疫，1/23期滿前採檢還是陰性，他在1/25~1/30都還是在高雄活動，該案和小孩確診部分，疫調足跡都還在調查。

發言人莊人祥表示，高雄9例裡，有一例感染源待查案18942，是昨天從新北到高雄國中生個案的父親，他1/10從中國大陸入境，在14天防疫旅館檢疫，1/23期滿採檢陰性。父親1/25起在高雄活動，兒子則是1/26抵達高雄，父子先後於1/30、1/29發病，且兩人Ct值都是20幾，尚無法釐清誰傳染誰，因此初步暫列本土，將進一步釐清感染來源。

其餘則有礁溪長榮相關幼兒園6例，包括兩對母子、幼兒園的學生和哥哥；高雄港相關有同住家屬2例，分別是其中個案的兩個小孩。莊人祥說明，除感染原待查個案與幼兒園學生外，其餘都是隔離採檢確診，對社區影響較小，幼兒園哥哥則是幼兒園童確診當日採檢，確認陽性。

另桃園部分，莊人祥表示，大溪某物流公司相關增加4例，其中3名是員工、1名是家人，該公司累積有6例確診。目前整個公司已採檢343人，除了3人陽性，其他都是陰性，其他員工陸續安排採檢當中，預計會擴大採檢700多人，目前初步匡列這家公司207人居家隔離。

除此之外，與錢都涮涮鍋相關的加貝爾幼兒園相關有增一例，是其中一個幼兒園學生的保母；亞旭電腦移工有2例。莊人祥表示，近期疫情調查重點在於高雄感染源待查父子，以及新案桃園物流公司，列為重中之重。