虎年「4生肖」財運旺到爆！「升官+加薪」富貴一整年

▲虎年已到來，很多人都希望事業運大旺，財運亨通。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

虎年已正式到來，大家也都很關心自己未來在新的一年裡，財運與事業運能否旺上加旺。專門寫生肖命理、星座運勢的《好運趣味生活》專欄，特別分享「農曆春節財運到，事業春風得意的4大生肖」，屬龍者升職加薪不用愁，屬兔者事業、桃花都超旺，今年必將要富貴一整年。

生肖鼠：

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屬鼠的人在新的一年，不管是工作還是生活都將稱心如意，財運不斷，有望買新車搬新房，最終會實現夢想。但注意要遠離小人，這樣能避免麻煩事，事業運會越來越旺，獲得巨大的回報，發財賺大錢。

生肖兔：

屬兔的人，做事喜歡追求完美，今年有很旺的事業運；且農曆春節一到，桃花運更是大漲，桃花垂手可得，今年必將要富貴一整年。只要抓住一切可以往上爬的機會，就會收穫很好的財運和偏財運，能夠在事業上取得令人刮目相看的成就。

生肖龍：

屬龍的人，農曆春節一到，福瑞不斷，運勢逆襲，有很多橫財進家門，升職加薪不用愁，富貴有望，財運也會隨之旺到爆棚，不久的將來，非常容易得到老闆的信任和器重，事業大豐收。

生肖蛇：

屬蛇的人農曆春節一到，有大財可發，家庭會越來越富裕，生活可說是一片光明，且有貴人金口玉言助左右，財運爆發，躺在錢堆數鈔票；如果能夠放開手腳，理智投資，必定收穫不少。

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