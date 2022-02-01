「21條新春遊程」出爐！全台北、中、南、東特色景點一次看

▲春節期間不少民眾都會安排出遊行程，圖為畢業生在風景區拍照留念。（圖／記者李宜秦攝）
記者李宜秦／台北報導
春節連假登場，交通部觀光局規劃21條新春建議遊程，包括東北角、日月潭、阿里山等，每條遊程均列出當地特色景點，民眾也可搭乘台灣好行等公共運輸，避開春節壅塞路段。
觀光局表示，根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，易壅塞熱門景點之周邊路段包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等。
觀光局規劃21條新春建議遊程，供民眾查閱選擇。提醒民眾規劃遊程時可考慮周邊替代景點、多搭乘公共運具出遊，注意相關疏運措施。另可透過「1968APP」及「幸福公路APP」，隨時掌握高速公路及一般公路路況資訊。
觀光局規劃的新春建議遊程包括東北角2條、北觀2條、參山2條、日月潭3條、阿里山1條、雲嘉南1條、西拉雅3條、茂林2條、大鵬灣1條、花東縱谷2條、東海岸2條，其中包括一日遊、二日遊，還有賞櫻、泡湯、騎單車、部落體驗等行程。
▲▼春節易壅塞路段及21條建議遊程。點圖可放大。（圖／觀光局提供）
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