「21條新春遊程」出爐！全台北、中、南、東特色景點一次看

農曆春節迎新年，除夕也是全家吃團圓飯的日子。對此，曾有網友就好奇「除夕」的台語應該怎麼念？因為若依照國語直翻，是拼不出類似拼音的。結果貼文一出，意外引發熱烈討論，還有網友跑去問家中高齡長輩，沒想到對方也一無所知，讓答案更引人好奇。