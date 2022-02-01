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月薪僅1萬！他「1年存13萬」忍痛殺豬公娶某　大疊鈔票噴出網驚呆

@double_s95 Alhamdulillah, Hari ni Selamat pecahkan tabung kawin walaupun dahh lama kawin…#tabungkahwin #tabungsimpanan #fyp #viral #hasiltitikpeluhsendiri#tiktok ♬ original sound - ηιzzαмzαιηαℓ

記者葉睿涵／綜合報導

結婚是件很花錢的事，聘禮、喜宴、禮服等，都是可觀的開銷，因此不少年輕人都得花上好幾年才能存到足夠的錢結婚，但馬來西亞27歲青年沙菲克（Shafiq Shaifullah）最近在網上分享，他只用了短短1年，就存到馬幣1.9萬元（約新台幣13萬元）、成功抱得美人歸的方法，讓不少網友羨慕不已。

綜合當地媒體報導，沙菲克在TikTok透露，他是一名收入不高的工廠工人，每個月的基本薪資只有區區馬幣1500元（約新台幣1萬元），不過為了和心愛的女生結婚，因此他在去年1月5日下定決心開始儲蓄。

從影片可見，沙菲克將所有的存款都放進一個藍色鐵罐內，上面還寫著他和女朋友的名字，藉此來鼓勵自己為了結婚基金存錢。沙菲克表示，由於工廠會在基本薪資外給他其他的津貼，因此他便將每個月馬幣1500元的薪水全數存入撲滿，只靠著津貼過活。

▲▼男子殺豬公驚見13萬鈔票。（圖／翻攝自TikTok／@double_s95）

▲沙菲克殺豬公後發現自己過去1年竟存下了13萬元。（圖／翻攝自TikTok／@double_s95）

就這樣，經過了1年的努力後，沙菲克在今年1月7日終於敲開撲滿，取出裡面大把大把的鈔票。經點算，這些鈔票約有馬幣1.9萬元，讓他驚訝不已。沙菲克指出，雖然他很幸運地在去年3月就可以靠著撲滿以外的錢完成婚禮，但他還是會持續儲蓄的。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了近40萬人觀看，不少人羨慕地表示，「這樣的毅力真的很讓人佩服」、「好強哦！我一年都存不到1千塊」、「看來我也要好好存錢了」。

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