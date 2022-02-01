小心年糕「封住喉嚨」喘沒氣　北市消防視訊教學催吐保命

記者游宗樺／台北報導

年糕是國人過年期間必備的應景食品，年糕黏稠的特性卻容易造成意外。台北市消防局綜合以往經驗，提醒民眾食用年糕需小塊慢食，不幸噎到要立即求助，或是採用「哈姆立克法」排除喉間異物。此外，消防局的「視訊119」視訊報案也有插播功能，透過即時的教學影片，引導民眾做第一時間的處置。

▲台北市消防局的視訊報案系統在過年期間仍照常運作。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市消防局的視訊報案系統，透過即時的影片插播，讓民眾掌握哈姆立克催吐或CPR的正確操作方法。（圖／記者游宗樺攝）

為了使報案民眾能與消防局有更好的資訊交換，台北市消防局日前開放「視訊報案」功能，透過民眾的手機鏡頭將患者與現場的畫面回傳，與指揮中心的人員即時互動。為了讓民眾能在緊急時刻，能正確施行「哈姆立克催吐法」或是CPR，視訊報案系統還支援插播影片功能，播放教學影片讓民眾能照著做。

為使勤務運作正常，勤務中心的接線人員過年期間需照常輪班，此外，各消防分隊的自主訓練也會照常進行，如負重訓練、火場訓練等內容仍會持續。有警消私下透露，過年期間頂多分隊裡面會圍爐吃火鍋，還會抽空打電話回家拜年，但是一有任務仍會發揮專業精神立即著裝出動。

▲警消在過年期間，訓練及勤務仍照常。（圖／記者游宗樺攝）