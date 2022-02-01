　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小心年糕「封住喉嚨」喘沒氣　北市消防視訊教學催吐保命

記者游宗樺／台北報導

年糕是國人過年期間必備的應景食品，年糕黏稠的特性卻容易造成意外。台北市消防局綜合以往經驗，提醒民眾食用年糕需小塊慢食，不幸噎到要立即求助，或是採用「哈姆立克法」排除喉間異物。此外，消防局的「視訊119」視訊報案也有插播功能，透過即時的教學影片，引導民眾做第一時間的處置。

▲▼台北市消防局的視訊報案系統，透過即時影片教學，讓民眾掌握哈姆立克催吐或CPR的正確操作方法。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市消防局的視訊報案系統在過年期間仍照常運作。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北市消防局的視訊報案系統，透過即時影片教學，讓民眾掌握哈姆立克催吐或CPR的正確操作方法。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市消防局的視訊報案系統，透過即時的影片插播，讓民眾掌握哈姆立克催吐或CPR的正確操作方法。（圖／記者游宗樺攝）

為了使報案民眾能與消防局有更好的資訊交換，台北市消防局日前開放「視訊報案」功能，透過民眾的手機鏡頭將患者與現場的畫面回傳，與指揮中心的人員即時互動。為了讓民眾能在緊急時刻，能正確施行「哈姆立克催吐法」或是CPR，視訊報案系統還支援插播影片功能，播放教學影片讓民眾能照著做。

為使勤務運作正常，勤務中心的接線人員過年期間需照常輪班，此外，各消防分隊的自主訓練也會照常進行，如負重訓練、火場訓練等內容仍會持續。有警消私下透露，過年期間頂多分隊裡面會圍爐吃火鍋，還會抽空打電話回家拜年，但是一有任務仍會發揮專業精神立即著裝出動。

▲▼台北市消防局的視訊報案系統，透過即時影片教學，讓民眾掌握哈姆立克催吐或CPR的正確操作方法。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北市消防局的視訊報案系統，透過即時影片教學，讓民眾掌握哈姆立克催吐或CPR的正確操作方法。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消在過年期間，訓練及勤務仍照常。（圖／記者游宗樺攝）

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
台北保安宮國運籤出爐！「見之不取枉勞心」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小心年糕「封住喉嚨」喘沒氣　北市消防視訊教學催吐保命

小三臉書曬偷情鐵證挨告　判賠金額曝！淚訴：男人外遇還變更有錢

罕見判決！公車乘客摔破相「地板一攤血」　公司懲罰性賠償17萬

富婆告理專假買股真A錢　法官一查：妳自己電話下單的

31歲男與妻談離婚　竟「開3槍」開車落跑！求減刑慘被法官打臉

快訊／高雄左營大樓除夕夜大火　1女困浴室命危急救

年夜飯泡湯！桃園民宅除夕圍爐前突大火　3住戶受困

遇到災害卻不知身在何處　「視訊119」App提高患者存活率

財神到！12警察集資買一本刮刮樂　真的「中了100萬」

阿嘶！嫩妹穿小可愛騎檔車跑山　網暴動：買衣服給妳穿

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

新北男童返高雄過年確診　感染源不明！爽玩2百貨公司

高嘉瑜喊除夕要「重新做人」　網見古早味枕頭：怎麼還在？

小心年糕「封住喉嚨」喘沒氣　北市消防視訊教學催吐保命

小三臉書曬偷情鐵證挨告　判賠金額曝！淚訴：男人外遇還變更有錢

罕見判決！公車乘客摔破相「地板一攤血」　公司懲罰性賠償17萬

富婆告理專假買股真A錢　法官一查：妳自己電話下單的

31歲男與妻談離婚　竟「開3槍」開車落跑！求減刑慘被法官打臉

快訊／高雄左營大樓除夕夜大火　1女困浴室命危急救

年夜飯泡湯！桃園民宅除夕圍爐前突大火　3住戶受困

遇到災害卻不知身在何處　「視訊119」App提高患者存活率

財神到！12警察集資買一本刮刮樂　真的「中了100萬」

阿嘶！嫩妹穿小可愛騎檔車跑山　網暴動：買衣服給妳穿

台語「除夕」怎麼唸？連家中阿嬤也問號　內行人解答真正叫法

2022桃花最旺星座曝！天秤注意體重、處女有意外之財

約翰希南「面具緊身衣」俏皮跳舞　如願成為DC英雄曝試鏡2大角都落選

運動公園「微風桂冠」1年完售　桂冠董座：成本從未是考量選項

英穆斯林難生存！半數活在貧困中　取「這名字」面試錄取率低3倍

小心年糕「封住喉嚨」喘沒氣　北市消防視訊教學催吐保命

一寫就是神劇本！ 《秘密森林》、《漢摩拉比》怪物新人編劇爆紅

西螺福興宮除夕開廟門湧萬人！　台中一家人「插頭香」拿美金紅包

3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚

粉絲暖舉催淚　主播張齡予感動「收視率不只是數字」

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

即／高雄除夕夜大火　1女困浴室無生命

12警集資買一本刮刮樂　真的中大獎

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

嫩妹穿小可愛騎檔車　網暴動搶做這件事

小車神乎其技閃貨車　網友驚呼「國道車神」

公車猛起步「婦摔破相」　公司懲罰性賠償

小三臉書狂放劈腿親密照　人夫怒告：我有配偶

富婆告理專A錢　法官：妳自己下單的

國光客運火燒車！下閘道右後輪就燒　除夕圍爐前民眾驚魂

恐怖「年獸車」又來了！清出保險套+狗屎+內褲

圍爐前家裡失火　3住戶獲救年夜飯泡湯

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

通緝犯打電話延後到案　訂房和女友溫存

更多熱門

相關新聞

「退休搜救犬」找溫暖的家　徵寄養家庭

「退休搜救犬」找溫暖的家　徵寄養家庭

北市消防局幫退休搜犬找個家！鼓勵民眾參與搜救犬馴養工作，早在2015年8月28日起就開放退役搜救犬給民間愛犬家庭寄養，迄今已有10隻搜救犬由喜歡毛小孩的愛犬人士馴養，北市消防局17日開放開一放退役搜救犬Eva讓愛犬民眾寄養，申請期限自即日起至111年2月15日止。

台北市震度4級災情多！消防局狂接31件報案

台北市震度4級災情多！消防局狂接31件報案

北市消防局火鑑實驗室連5年獲ISO認證

北市消防局火鑑實驗室連5年獲ISO認證

北市近3年釀15件電暖器火警　消防局教安全撇步

北市近3年釀15件電暖器火警　消防局教安全撇步

搜救犬養成計畫大公開　1特質超重要

搜救犬養成計畫大公開　1特質超重要

關鍵字：

台北市消防局視訊報案

讀者迴響

熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

天使到林家！林志玲父親回應了

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

建一半爛尾8年　上百屋主無奈搭帳篷入住

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

即／高雄除夕夜大火　1女困浴室無生命

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面