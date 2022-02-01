電玩奪命！網紅慘遭「交往10年男友」勒斃　死前才剛上新片

▲羅里生前最後一部影片。



記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州發生一起憾事，TikTok網紅羅里（Rory Teasley）熱愛射擊電玩「鬥陣特攻」（Overwatch），這天與交往10年的男友一起連線遊玩，卻發生激烈爭執，最後慘遭對方勒斃，陳屍自宅。案發當天，他才上傳最新影片，生動描述年齡即將「奔三」的感觸，未料成為生前最後一部作品。

《紐約郵報》等外媒報導，今年1月6日，31歲的多肯（Docquen Jovo Watkins）報警宣稱，男友羅里和自己因為打電玩而發生口角，之後就「睡在沙發上」一動也不動。奧克蘭郡（Oakland County）警方抵達現場，發現羅里失去意識且沒有呼吸，緊急送醫卻已回天乏術。

▲TikTok網紅羅里（右）遭男友多肯（左）勒斃。（左圖／奧克蘭郡警長辦公室；右圖／TikTok@too2pump4tv）



多肯很快就因涉嫌謀殺而遭逮捕，關押在奧克蘭郡立監獄，等待開庭審判。奧克蘭郡警長布沙爾（Michael Bouchard）表示，全國各地越來越多類似案例，「人們為了微不足道的分歧而訴諸暴力，但不論什麼理由……都是絕對無法被接受的，這麼做的人將要為此負責。」

28歲的羅里經常在TikTok分享搞笑影片，擁有超過20萬粉絲。網友們得知噩耗後，紛紛留言悼念，「我們會想念你的，如此美麗的靈魂。」、「結果你根本沒有活到30歲，太令人難過了。我們愛你，羅里。」、「整座城市都為此哀悼，但要相信正義會被伸張的！我們愛你，安息吧。」