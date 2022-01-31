聯邦議員敦促美國奧會　捍衛北京冬奧期間「敢言選手」

▲美國國會議員要求美國奧會，要保護在北京冬奧期間敢言的選手。（圖／路透）

中央社華盛頓31日綜合外電報導

美國國會議員今天疾呼，若該國運動員選擇在北京冬奧期間就中國侵犯人權的行徑發聲，美國奧會要準備好保護美國選手免受中國政府可能祭出的報復。

北京冬季奧運會將於2月4日揭幕。一名中國官員1月告訴記者，任何違反奧運精神的行為，且尤其是有違中國法律及規範的行徑，都將受到懲罰。

民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）與聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）在給美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）的一封公開信中，引用了中國官員這一言論，並寫道，「需迫切努力」來解決言論自由和數據隱私在奧運時面臨的風險。

領銜美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）的默克利與麥高文表示：「中國當局出於政治或看似有理的原因，對美國公民實施出境禁令，甚至監禁外國人。」

兩人表示，美國奧會應「加倍努力」與國際奧林匹克委員會（IOC）、他國奧會和美國國務院交涉，以確保制定計畫和程序來保護運動員，以免他們因言論自由而受到懲罰。

默克利與麥高文表示：「我們進一步要求美國奧會向公眾表示它正在採取這些措施。」並補充，美國奧會應「準備好捍衛任何敢於發聲的奧運選手」。

人權組織基於北京當局對維吾爾人和其他穆斯林少數民族的待遇，長期批評國際奧會將奧運主辦權交給中國。

美國、英國、澳洲等國家也因中國人權紀錄不佳，宣布外交抵制北京冬奧。中國則否認侵犯人權指控。

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