苗栗竹南路邊停車收費又延3個月　網怨「到底還要亂多久」

▲竹南鎮路邊停車收費，原訂2022年1月正式上路，但因感應柱所需科技料件因疫情影響延宕，將延至4月才開始實施收費。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮迄今未實施路邊停車收費，鎮內一些公有停車場常遭民眾以機車占位，甚至停放廢棄車輛。鎮公所籌畫路邊停車收費多年，終於在去年7月發包委外，原定明年1月開始實施「智能計費」，但感應柱所需科技料件，因國外製造商受新冠肺炎疫情停工，影響交貨期程，將再延3個月，於2022年4月才會上路。不少民眾得知後也嘆「到底還要忍受多久？」

苗栗縣竹南鎮因受科學園區帶動，人口逐年成長，於2021年8月超越苗栗市，成為全縣人口第2多城鎮，僅次於頭份市。也導致市區停車一位難求；竹南鎮公所經多年籌畫，於2021年7月順利發包委外，並配合竹南科技城象徵，於停車格設立感應柱，以「智能計費」替代人工開單，原定2022年1月實施。未料，碰上疫情擾局，影響交貨期程。

鎮公所表示，感應柱基座及所需電線、網路已拉設，但感應柱為廠商向馬來西亞製造商購買，受疫情影響，馬來西亞有封城防疫，製造商一度停工；公所依據行政院公共工程委員會因應疫情處理方式，同意廠商提請展延3個月，路邊停車收費於今年4月才會上路。

鎮公所指出，停車收費路段為博愛街、中正路、延平路等市區道路路段，劃設380個汽車停車收費格，比照苗栗、頭份，每半小時10元，收費時段為上午8點到晚上8點，週六日仍要收費，僅農曆春節期間停收，可透過悠遊卡感應、手機APP及到四大超商的互動式資訊服務機台列印繳費單繳費。