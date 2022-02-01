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全台唯一外籍廟婆！收驚解籤樣樣通　認證「住台灣很安全」

▲智利媳婦羅美智。（圖／記者唐詠絮攝）

▲智利媳婦羅美智是全台灣唯一外籍廟婆。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大城鄉萬安宮有一名全台灣唯一外籍廟婆羅美智，不僅有30多年的管理廟宇資歷，連解籤詩、收驚、廟宇慶典儀式也樣樣精通。今年全世界受到疫情影響，她說「住在台灣真的很安全」，擔憂她的國家智利受到病毒威脅，更是經常在神明面前祈求，遠在家鄉的老父母身體健康平安。

▲智利媳婦羅美智。（圖／記者唐詠絮攝）

▲羅美智摺金紙。（圖／記者唐詠絮攝）

羅美智有著深邃酒窩、濃眉、大眼、高鼻子，五官長相漂亮，年輕時跟丈夫在巴西相戀，2人回到彰化二林結婚，過沒幾年擔任廟公的丈夫卻過世留下2稚兒，在耳濡目染下早已熟悉廟務，國台語流利，把宮廟整理的一塵不染。

萬安宮是在地信仰中心，供奉輔順將軍，羅美智擔任廟婆後勤勞又熱心，會解籤詩會收驚，也會摺金紙，樂觀個性也成為鄰居好朋友，舉凡神明生日誕辰、平日初一、十五及各式法會儀典都已經相當熟稔，香客及信眾也越來越多，也因此成了萬安宮的招牌。

▲智利媳婦羅美智。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大城鄉萬安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

多年前地方募款讓羅美智買機票帶2子回智利娘家，居住一個月後再返回台灣，至今讓她非常的感動。如今羅美智2子皆長大成人，她說，最感謝的是在地人的陪伴、對她的不離不棄，及宮廟內神明的加持，才能讓她一人獨自在台灣走過30多年，台灣是她第二個家，也是人生中最重要的避風港，尤其近年來新冠肺炎疫情在全球肆虐，她更是坦言，「住在台灣真的很安全」，也經常跟遠在智利的家人視訊，希望大家平安。

▲智利媳婦羅美智。（圖／記者唐詠絮攝）

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