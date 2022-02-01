哪一個圖代表風較弱？小學童答案曝「驚人理解力」！網掀論戰

▲小學生作業時常會出現令人意想不到的答案。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

現在小孩古靈精怪，想出來的答案常讓老師、家長哭笑不得，不過有時也會迸出大人意想不到的回覆，引人深思。一名網友分享小學生作業，上面問道「下列哪一個圖代表旗子受到的風較弱？」結果該名孩童的選擇一曝光，馬上引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張截圖，題目是「下列哪一個圖代表旗子受到的風較弱？」只見4個選項中，圖示1為旗子微弱飄動；圖示2的旗子擺動幅度看似大一些；圖示三旗子跟旗桿幾乎垂直，顯現風勢強勁；圖示4的旗子則向下垂放，看似幾乎未受到風勢影響。

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▲一題小學題目引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

該名學童最終選擇圖示1「旗子微弱飄動」，不過也遭老師更正，正確答案應為圖示4的「旗子向下垂放」。對此，學童則解釋，「題目問較弱，不是最弱！」另類的邏輯反應也讓原PO看了不禁感嘆，「『標準答案』大家都知道，但每個人對字面上解讀都不同。當小孩這樣回答你的時候，你會怎麼回答他？分享出來讓大家『重新思考』。」

文章一曝光，許多網友也紛紛留言，「我覺得他的邏輯其實也沒錯耶，台灣的教育有時候就是太死板，是1就是1」、「很棒啊～不論答案是否正確，至少孩子會說他內心看到的想法，值得鼓勵」、「1較弱；4沒風！」、「我覺得邏輯沒問題，要好好培養這個有想法的孩子」、「4明明就沒風啊」、「滿聰明的答案」。

不過也有網友認為，「較弱最弱都是4」、「是大人把問題想複雜了，4個比較哪個較弱，當然是選最弱的，這問題沒有甚麼討論和想像空間」、「答案是4啊！小朋友對老師的題型不熟悉吧！另類思考是不錯，但是現實是反應在考卷成績上」、「就是四個裡面去比較哪個弱，這也能硬凹？」、「較弱，是比較的意思，是這幾個答案互相比較，所以是4」。