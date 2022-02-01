初一12大忌犯了衰整年　吃稀飯阻財運、午睡降低事業運

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年人人都想討個好彩頭，但其實傳統習俗中有不少過年禁忌，旺好運楊登嵙老師依照傳統禮數整理出12個初一大忌，避免踩雷，也希望大家一整年都能好運旺旺來。

▲新年期間有許多傳統習俗的禁忌要注意。（示意圖／CFP，下同）

NG1、吵架或打罵小孩

不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

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NG2、灑水、掃地或倒垃圾

這會掃掉家中的財氣，如果有果皮、垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

NG3、吃稀飯

稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

NG4、殺生

在新的一年第一天殺生，恐會惹來血光之災且不吉利。

NG5、向人討債

大年初一討債除了給對方觸霉頭，對自己的運勢也不會好。

NG6、欠錢

欠錢不能欠過年，若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

▲初一不適合睡午覺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

NG7、睡午覺

俗話說「男睡田崩，女睡廚垮」，睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

NG8、打破東西

打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎（歲歲）平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

NG9、回娘家

出嫁的女兒不要在大年初一這天回娘家，最好初二、三再回娘家，否則會影響娘家家運。

NG10、燈全關

大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

NG11、說不吉利的話

平時就不該說的，例如「死」、「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

NG12、紅包送禮不能是單數

好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等。送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及「數字4」的金額在傳統禮數上，是不吉利的。

● 本文獲得旺好運授權。