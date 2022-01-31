桃園本土+7！農家樂小吃2顧客染疫　加貝爾幼兒園增2例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今指出，國內新增17例本土病例，其中桃園有7例，確診個案包括「農家樂小吃2例、物流公司1例、亞旭2例、加貝爾幼兒園相關2例」。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，除了桃園案例之外，今日的本土個案中，高雄有9例，其中高雄港相關有5例、礁溪長榮高雄幼兒園有3例，另1例是10多歲男感染源不明。台北市部分有1例，和圓山廚師染疫房仲兄相關的補習班，而原來新北的1例，但個案比較多時間在高雄，所以歸類在高雄。

針對桃園疫情，市長鄭文燦指出，亞旭電腦今增加1位，還有某物流公司1名員工確診，而農家樂小吃店群聚感染新增2位，累計至今已達到9位，老闆娘與老闆採檢皆陰性。此外，幼兒園有新增2例匡列確診，分別為保母與保母的兒子，累計共25位。

今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，境外移入個案為26例男性、12例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(19例)、中國(2例)、厄瓜多、日本、巴拿馬、比利時、韓國、越南及沙烏地阿拉伯各1例移入，另10例調查中；其中境外有20例落地採檢陽性，18例是居家檢疫期間確診。