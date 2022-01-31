今本土+17「高雄有9例」　10多歲男發燒確診「感染源不明」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今指出，國內新增17例本土病例、38例境外，17例本土中有10例在居家隔離期間陰轉陽確診，境外有20例落地採檢陽性，18例是居家檢疫期間確診。而在本土確診病例中，高雄有9例、礁溪長榮高雄幼兒園有3例、桃園有7例。而高雄案例中，有1名10多男發燒採檢確診，感染源不明。

今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，境外移入個案為26例男性、12例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(19例)、中國(2例)、厄瓜多、日本、巴拿馬、比利時、韓國、越南及沙烏地阿拉伯各1例移入，另10例調查中；其中境外有20例落地採檢陽性，18例是居家檢疫期間確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

發言人莊人祥表示，今日的本土個案中，高雄有9例，其中高雄港相關有5例、礁溪長榮高雄幼兒園有3例，另1例是10多歲男感染源不明；桃園則有7例（農家樂小吃2例、物流公司1例、亞旭2例、加貝爾2例）。

台北市部分有1例，和圓山廚師染疫房仲兄相關的補習班，而原來新北的1例，但個案比較多時間在高雄，所以歸類在高雄，1/25就離開新北，1/26到高雄居住，有關感染源還在調查中。莊人祥說，今天17例本土大部分都是先前已經掌握的，疫情都還在控制範圍裡。