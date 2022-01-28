公司春節抽獎　最高、最低獎金讓他怒罵「侮辱人」：辦不起就別辦

▲抽獎獎金最高2000，他傻眼「辦不起不要辦啊，幹嘛這樣侮辱人」。（圖／記者黃可昀攝）

網搜小組／趙蔡州報導

多數公司在春節過年前，會舉尾牙或春節抽獎活動，祭出高額獎品、獎金犒賞員工們，不過有一名網友在臉書社團抱怨，他的公司日前舉辦春節抽獎，結果最大獎金竟然只有2000元，讓他覺得公司在「侮辱人」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出照片，他的公司舉辦春節抽獎，但價值最高的獎項僅2000元現金，最差的則是100元禮券，讓他感嘆「沒有看錯，2000元現金就是最大獎了，辦不起不要辦啊，幹嘛這樣侮辱人」。

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▲網友抱怨「辦不起不要辦啊，幹嘛這樣侮辱人」。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出引發網友熱議，有人說，「真的很侮辱，連100元都能夠是一個獎項」、「2000元還能接受，100元禮券是什麼鬼」、「代表公司對員工福利沒有很看重，若是薪水不高趕緊跳槽，沒有什麼知不知足，賣命一年的犒賞就只有如此」。

但也有人認為，還有抽獎活動就應該知足了，「往好處想，有些公司連尾牙抽獎都沒」、「不錯了，總比沒有好」、「有就不錯了，疫情這樣，很多都被取消了，真的要知足和惜福」、「我覺得有就很好了，疫情的這2年，很多公司都倒閉了」。

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