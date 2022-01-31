柯文哲為防疫槓中央！10大金句一次看　病歷砸過去、阿達馬孔固力

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲天天開記者會，說明疫情狀況與防疫政策時，常為防疫政策抨擊中央，最近一次是因為民眾擔憂打不到疫苗，他嗆「現在預約系統都是你（中央）管的，現在說不夠干我什麼事」，再度引發熱議。《東森新媒體ETtoday》也帶您回顧柯文哲2021年10大金句。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，柯文哲在2021年中特別具網路聲量的10大金句，包括：1、高端股票一跌停，剛好蔡總統就趕快出來開記者會；2、你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去，鬼扯！3、不要在辦公室看數字，阿達馬孔固力（腦袋裝水泥）！ 4、中央對付新冠肺炎若能像對付我這麼用心，局面就不會搞成這樣；5、不要在外面吃東西（霸氣比中指）

6、萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒？死11個不算多？ 7、今天由不得你！從現在起所有醫護人員全去打疫苗；8、再撐3個月，我認為餓死的會比病死的還多；9、綁樁腳也不用這麼多錢！政治要有良心；10、要保護本島生技產業，還是保護本國人民生命？

今年春節年前，本土疫情再度爆發，疫苗打氣踴躍，許多民眾擔憂打不到疫苗。柯文哲記者會上再度抨擊中央，已經沒有台北的疫苗預約系統，都直接交給中央的1922，「那預約系統你管的，莫德納、BNT打多少都你管的，你現在說不夠干我什麼事，系統都是你的」，環南市場也不是我們要求打疫苗，是中央要求，而且那是打BNT，跟莫德納一點關係都沒有。