　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

保守韓國的開放新羅！王室瘋近親通婚崇拜男根　他的工具有45公分

▲▼南韓,慶州,大陵苑（圖／記者羅翊宬攝）

▲大陵苑為新羅歷任君王、貴族的墳墓。大陵苑位於慶尚北道慶州市，慶州做為新羅都城，擁有大量新羅時期出土遺跡與建築物，號稱是「開放的博物館」。（圖／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現今普遍民眾認為韓國對於性的態度十分保守，且韓國至今尚未通過同性婚姻合法化。由於受到朝鮮時代儒學、性理學等觀念洗禮，韓國的階級觀念相當牢固、且男女有別。不過在三國時代的韓半島（朝鮮半島），對於性的態度和觀念顯得比較開放，女性的權利與地位也來得比朝鮮時代高。

韓國歷史上的三國時代分為高句麗、百濟、新羅，其中高句麗的男子在成婚後須搬進女方家住，此稱為「婿屋制」，等到兩人膝下的子女長大成人，夫妻倆才會搬回男方家住。

而在新羅，更常見的是王室與貴族之間的「近親通婚」，還有被稱為「磨腹子」的制度，女方在懷孕的狀態下與權力更高的男子發生性行為，從而讓對方將腹中子女視為養子，女方可以在政治經濟上獲得更多利益，腹中子女未來長大成人後也可與「養父」攀附關係，獲得實質性的利益。另外，花郎之間也盛行同性戀的行為。

▼南韓慶尚北道慶州市新羅雁鴨池。（圖／記者羅翊宬攝）

▲▼南韓,慶州,雁鴨池（圖／記者羅翊宬攝）

▲▼慶州雁鴨池出土的男根（圖／翻攝自Daum Blog）

▲慶州雁鴨池出土的男根。（圖／翻攝自Daum Blog）

南韓知名歷史YouTuber「崔漢娜」（최한나，音譯）在其著書《漢娜的歷史醜聞》就介紹三國時代新羅人看待性的觀念與態度。她表示，其實新羅之所以擁有現代人難以想像的開放性文化概念，並非因為新羅人生性淫蕩，而是因為古代不像現代有智慧型手機、電腦、網路等可以培養各種興趣，在孤寂的夜晚下根本無所事事。

遠在韓半島東南端的新羅，其實深受來自中國本土宗教「道教」的影響。新羅自稱為「神國」，而神國之道，其實指的就是中國的道教。道教相當重視房中術，認為房中術是養生，甚至是老年男子回春、恢復健康的秘方。

新羅對於「性」的態度可以說是毫無禁忌，甚至影響到政治勢力結構的組成。新羅有所謂「色供」（색공），指的是利用女色，使自己或家族在政治上不斷往上爬，韓劇《善德女王》中的反派角色美室璽主就是代表人物。

▲▼透過「色供」掌握新羅權力的美室璽主。（圖／翻攝自韓網）

▲透過「色供」掌握新羅權力的美室璽主。（圖／翻攝自韓網）

美室所出身的家族為「大元神統」，為新羅骨品制度中與真骨並列的其中一個階級，大元神統世代透過向王室、國王貢獻美色，使自身取得政治上的權力與地位。美室早年為世宗（真興王同父異母胞弟）所揀擇的對象，不過當真興王一見鍾情後，美室便開始向真興王色供，儘管曾被真興王的后妃趕出宮、一度進廟削髮為尼，不過最後卻被真興王重新接回宮中。

美室也向銅輪太子（真興王之子）色供，兩人超乎「母子之情」的關係讓雙方誕下女兒艾松（애송），在懷孕過程中，美室同時與真興王發生性行為，之後讓真興王一度以為艾松是自己的親生女兒，直到後來真興王才得知艾松是自己的「磨腹子」、同時是自己的親孫女。

美室同時也向真智王（真興王之弟）色供，然而似乎討不到對方喜愛，不久她就聯合宮內其他勢力廢黜真智王，改立銅輪太子的兒子金白淨為王，是為真平王。真平王從10幾歲起就向美室學習性教育，同樣也是美室色供的對象。

而日後促成新羅滅亡百濟、高句麗，進而統一三國的大將金瘐信，其實也曾精準地敲打政治算盤，將自己的妹妹文姬利用計謀獻給日後登基為武烈王的金春秋；而金春秋在金瘐信60多歲時，也同樣將自己與文姬所生的么女獻給金瘐信。

▲▼新羅留下的金冠。（圖／達志影像／newscom）

▲新羅留下的金冠。（圖／達志影像／newscom）

漢娜解釋新羅近親通婚、色供盛行的原因。新羅從建立到滅亡的前一刻皆採用「骨品制度」，從聖骨（王室直系）、真骨（王室或貴族），到以下的6頭品，為了維持血統純正、永續繁衍，自然需要透過近親通婚的方式來讓血脈開枝散葉；而只有聖骨才能登基為王的規定，使得善德女王能夠登基，成為韓國歷史上首位女王。

而統一新羅之後的高麗時代，其王室同樣也盛行近親通婚。

另外，新羅是「男根崇拜」思想盛行的古國，光是首都金城（慶州）所留下的遺跡中，就能挖出許多代表陰莖的木製男根。根據《三國遺事》記載，擁有新羅「最長男根」的是智證王，相傳他由於陰莖長一尺五寸（約45公分），導致他始終找不到合適婚配對象，最後才終於找到身高225公分的女子與他完婚。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
蕭敬騰被罵爆　張韶涵登春晚卻沒人嘴！網揭關鍵嘆：台灣對不起她
外送員見他拋錨幫推車　20分鐘後收「春節大紅包」驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上首次太空危機！雙子星8號失控旋轉　阿姆斯壯緊急救援立大功

烏克蘭僵局　俄將要求北約澄清「是否履行安全承諾」

北約：如俄羅斯「入侵烏克蘭」　無計畫派兵加入戰爭

陰莖最長的男人！　美男演員34公分大鵰擊敗俄巨屌妖僧

保守韓國的開放新羅！王室瘋近親通婚崇拜男根　他的工具有45公分

日本再爆7.8萬人確診　大型疫苗接種中心將啟動「打第三劑」

「火焰鐵道」宛如開往異世界列車　魔幻場景竟是準點密技

烏克蘭正妹佳娜談「俄烏局勢」　網暖回：你們的苦台灣人最懂！

紐西蘭總理「接觸確診者」　已進入自主隔離狀態

14歲少女淚訴遭性虐7年　媽媽竟要她先「重建處女膜」！醫看傻眼

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

史上首次太空危機！雙子星8號失控旋轉　阿姆斯壯緊急救援立大功

烏克蘭僵局　俄將要求北約澄清「是否履行安全承諾」

北約：如俄羅斯「入侵烏克蘭」　無計畫派兵加入戰爭

陰莖最長的男人！　美男演員34公分大鵰擊敗俄巨屌妖僧

保守韓國的開放新羅！王室瘋近親通婚崇拜男根　他的工具有45公分

日本再爆7.8萬人確診　大型疫苗接種中心將啟動「打第三劑」

「火焰鐵道」宛如開往異世界列車　魔幻場景竟是準點密技

烏克蘭正妹佳娜談「俄烏局勢」　網暖回：你們的苦台灣人最懂！

紐西蘭總理「接觸確診者」　已進入自主隔離狀態

14歲少女淚訴遭性虐7年　媽媽竟要她先「重建處女膜」！醫看傻眼

日男星「補一場戲等15個月」！演義肢拳擊手被攙扶：心裡有點受傷

過子時才能睡！ 除夕整晚不關燈「迎光年」：藏2暖心含義

史上首次太空危機！雙子星8號失控旋轉　阿姆斯壯緊急救援立大功

過年沒蛋吃「雞蛋荒」缺貨又漲價　法務部出手了！鎖定2蛋商稽查

通緝犯平安夜拘留室等歸案　午夜一過資料更新「再添一筆」

鳳鼻-香山段高架規畫中　台61將完成北部最後拼圖

出道30年終於封影帝！　張震5部「必看經典之作」…男男戀梁朝偉

IG限動GIF只靠「表情符號」就能快速搜圖，不用再死背單字

烏克蘭僵局　俄將要求北約澄清「是否履行安全承諾」

卓莉萍無解世界波遠射　主播high喊「卓~~~」：太扯了！

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

墨西哥地穴驚見外星人！　詭異盤坐穴中

烏克蘭正妹佳娜談「俄烏局勢」　網：台灣人最懂！

抖音H奶女神下海拍AV　竟是為拯救男人

陰莖最長的男人！　俄巨屌妖僧敗給美男星

正妹公開徵婚　滿足1條件「裸體來就行」

英2／3學生曾遭性侵！她住宿第1晚就被硬上

保守韓國的開放新羅！他的工具竟長45公分

火焰鐵道宛如異世界列車　魔幻場景竟是準點密技

日本7.8萬人確診　疫苗接種中心將啟動

泰男打完第3針BNT嚴重胸痛　2小時後驟逝

北約：如俄羅斯入侵烏克蘭　無計畫派兵加入戰爭

紐西蘭總理接觸確診者　已進入自主隔離狀態

烏克蘭僵局　俄將要求北約澄清是否履行安全承諾

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

更多熱門

相關新聞

日本7.8萬人確診　疫苗接種中心將啟動

日本7.8萬人確診　疫苗接種中心將啟動

日本全境疫情延燒，30日新增確診病例7萬8128例，創週日新高紀錄。日本政府為安排民眾施打第3劑疫苗，東京、大阪大型接種會場31日開始運作。

南韓也現春節返鄉潮！全國50%人口趕路中

南韓也現春節返鄉潮！全國50%人口趕路中

北韓今年第7射　疑發射「彈道導彈」

北韓今年第7射　疑發射「彈道導彈」

日本8.5萬人染疫　再創單日新高

日本8.5萬人染疫　再創單日新高

韓國小姐酒駕撞爛賓士！飆警髒話　甜美形象全毀

韓國小姐酒駕撞爛賓士！飆警髒話　甜美形象全毀

關鍵字：

日韓要聞南韓新羅慶州色供美室性文化男根崇拜

讀者迴響

熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

蕭敬騰登春晚被罵爆！鄉民女神逆風揭他愛台證據

獨／陳芳語罹患厭食症險喪命　催吐6年暴瘦37公斤...留終身後遺症

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

更多

最夯影音

更多
新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面