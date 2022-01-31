保守韓國的開放新羅！王室瘋近親通婚崇拜男根　他的工具有45公分

▲大陵苑為新羅歷任君王、貴族的墳墓。大陵苑位於慶尚北道慶州市，慶州做為新羅都城，擁有大量新羅時期出土遺跡與建築物，號稱是「開放的博物館」。（圖／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現今普遍民眾認為韓國對於性的態度十分保守，且韓國至今尚未通過同性婚姻合法化。由於受到朝鮮時代儒學、性理學等觀念洗禮，韓國的階級觀念相當牢固、且男女有別。不過在三國時代的韓半島（朝鮮半島），對於性的態度和觀念顯得比較開放，女性的權利與地位也來得比朝鮮時代高。

韓國歷史上的三國時代分為高句麗、百濟、新羅，其中高句麗的男子在成婚後須搬進女方家住，此稱為「婿屋制」，等到兩人膝下的子女長大成人，夫妻倆才會搬回男方家住。

而在新羅，更常見的是王室與貴族之間的「近親通婚」，還有被稱為「磨腹子」的制度，女方在懷孕的狀態下與權力更高的男子發生性行為，從而讓對方將腹中子女視為養子，女方可以在政治經濟上獲得更多利益，腹中子女未來長大成人後也可與「養父」攀附關係，獲得實質性的利益。另外，花郎之間也盛行同性戀的行為。

▼南韓慶尚北道慶州市新羅雁鴨池。（圖／記者羅翊宬攝）

▲慶州雁鴨池出土的男根。（圖／翻攝自Daum Blog）

南韓知名歷史YouTuber「崔漢娜」（최한나，音譯）在其著書《漢娜的歷史醜聞》就介紹三國時代新羅人看待性的觀念與態度。她表示，其實新羅之所以擁有現代人難以想像的開放性文化概念，並非因為新羅人生性淫蕩，而是因為古代不像現代有智慧型手機、電腦、網路等可以培養各種興趣，在孤寂的夜晚下根本無所事事。

遠在韓半島東南端的新羅，其實深受來自中國本土宗教「道教」的影響。新羅自稱為「神國」，而神國之道，其實指的就是中國的道教。道教相當重視房中術，認為房中術是養生，甚至是老年男子回春、恢復健康的秘方。



新羅對於「性」的態度可以說是毫無禁忌，甚至影響到政治勢力結構的組成。新羅有所謂「色供」（색공），指的是利用女色，使自己或家族在政治上不斷往上爬，韓劇《善德女王》中的反派角色美室璽主就是代表人物。

▲透過「色供」掌握新羅權力的美室璽主。（圖／翻攝自韓網）

美室所出身的家族為「大元神統」，為新羅骨品制度中與真骨並列的其中一個階級，大元神統世代透過向王室、國王貢獻美色，使自身取得政治上的權力與地位。美室早年為世宗（真興王同父異母胞弟）所揀擇的對象，不過當真興王一見鍾情後，美室便開始向真興王色供，儘管曾被真興王的后妃趕出宮、一度進廟削髮為尼，不過最後卻被真興王重新接回宮中。

美室也向銅輪太子（真興王之子）色供，兩人超乎「母子之情」的關係讓雙方誕下女兒艾松（애송），在懷孕過程中，美室同時與真興王發生性行為，之後讓真興王一度以為艾松是自己的親生女兒，直到後來真興王才得知艾松是自己的「磨腹子」、同時是自己的親孫女。

美室同時也向真智王（真興王之弟）色供，然而似乎討不到對方喜愛，不久她就聯合宮內其他勢力廢黜真智王，改立銅輪太子的兒子金白淨為王，是為真平王。真平王從10幾歲起就向美室學習性教育，同樣也是美室色供的對象。

而日後促成新羅滅亡百濟、高句麗，進而統一三國的大將金瘐信，其實也曾精準地敲打政治算盤，將自己的妹妹文姬利用計謀獻給日後登基為武烈王的金春秋；而金春秋在金瘐信60多歲時，也同樣將自己與文姬所生的么女獻給金瘐信。

▲新羅留下的金冠。（圖／達志影像／newscom）

漢娜解釋新羅近親通婚、色供盛行的原因。新羅從建立到滅亡的前一刻皆採用「骨品制度」，從聖骨（王室直系）、真骨（王室或貴族），到以下的6頭品，為了維持血統純正、永續繁衍，自然需要透過近親通婚的方式來讓血脈開枝散葉；而只有聖骨才能登基為王的規定，使得善德女王能夠登基，成為韓國歷史上首位女王。

而統一新羅之後的高麗時代，其王室同樣也盛行近親通婚。

另外，新羅是「男根崇拜」思想盛行的古國，光是首都金城（慶州）所留下的遺跡中，就能挖出許多代表陰莖的木製男根。根據《三國遺事》記載，擁有新羅「最長男根」的是智證王，相傳他由於陰莖長一尺五寸（約45公分），導致他始終找不到合適婚配對象，最後才終於找到身高225公分的女子與他完婚。

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