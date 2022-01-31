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社會 社會焦點 保障人權

房客屋內輕生　保證人隱瞞「送醫途中死亡」包租婆怒求償

▲▼房子,買房,豪宅,走廊。（圖／Pixabay）

▲王姓租客向蕭姓屋主承租房子卻在屋內輕生，導致屋子成凶宅，溫姓連帶保證人挨告遭求償。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／桃園報導

王姓租客日前疑在租屋處燒炭輕生，當時一同簽租約的連帶保證人卻向房東騙稱「急性心肌梗塞於送醫途中死亡，屋內請法師作法了」。蕭姓女房東清房子時，發現地板有不明燒焦痕跡，意外從轄區里長口中得知，王姓租客真正死因，蕭女認為房屋變凶宅價值減損，向溫姓連帶保證人提告求償。

判決指出，王姓租客從2020年3月6日與蕭姓女房東租房，租期從2020年3月6日起2021年3月5日止，並由溫姓男子擔任連帶保證人。但租客卻在租期中於死亡，溫男起初向房東表示，他是急性心肌梗塞於送醫途中死亡，屋內已請法師作法，溫男並代理租客中止租約。

後來包租婆整理房屋，卻發現地板有不明燒焦痕跡，急著詢問溫男，但溫男卻表示不知情，她只好將燒焦較嚴重的地板更換後，出租給新房客。

▲▼生氣,氣憤,悲傷,難過,戴綠帽。（圖／示意圖／pixabay）

▲代理人遭房東求償。（示意圖／pixabay）

包租婆將房子出租後，卻在2020年11月30日透過轄區里長得知王姓前租客在同年9月24日晚間，在房屋內燒炭自殺，而非自然死亡事故，包租婆一聽到嚇壞立刻終止新房客的租約，她也認為房子已經變成俗稱的凶宅，總價值因而減損182萬餘元。因此，她認為溫姓男子為連帶保證人，應負起賠償責任。

溫男到庭時承認王姓租客確實在房屋內自殺，但他只是基於協助租屋，而擔任連帶保證人，並未收取任何費用，租約是存在租客與房東之間，他認為房東不得向他請求損害賠償，他強調，王姓租客主觀上並無故意或過失要造成房子價值減損，另外他也不知道在房屋自殺會造成價值減損，認為房東請求金額過高，請求法官駁回原告之訴。

桃園地方法院認為，王姓租客為承租人，卻未盡善良管理人注意義務，而在屋內自殺，導致毀損房屋價值，而溫男所負的連帶保證責任，不會因為租客死亡而受影響；房屋經估價認定在正常無凶宅情況下，總價為628萬9537元，但成凶宅後，市價減損為29%也就是182萬餘元，因此判溫姓連帶保證人應賠償減損金額。

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