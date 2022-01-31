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社會 社會焦點 保障人權

跟男友到醫院探視閨蜜　她發現5點狀況！當場崩潰：確定被綠了…

▲▼醫院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子到醫院探視閨蜜，意外發現男友出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子準備去醫院探視閨蜜，結果男友突然開口說要跟，她不以為意，兩人到了醫院後，發現閨蜜對男友超熱情，離開醫院前，男友和閨蜜又出現4種舉動，女子事後抓狂質問，男友竟大方承認出軌，「我們交往5個月了」，讓女子當場崩潰。

原PO在Dcard分享自己被戴帽的經歷，從5點可發現男友的心已經飛向了他人：第一，原PO沒有把閨蜜介紹給男友認識，但閨蜜受傷時，男友比原PO還緊張；第二，準備出院時，原PO一人走在後頭，男友跟閨蜜聊得很起勁，彷彿認識很久；第三，上車時，閨蜜坐副駕，原PO男友還幫忙提包包；第四，閨蜜拿起原PO男友的手機，熟練地按下密碼解鎖，這組密碼連原PO自己都不知道；第五，之前原PO約閨蜜出遊，得到「我沒空」的回應，巧的是當天連男友也沒空，且整天沒有回家。

原PO經歷「探病」事件後，跟男友發生爭執並提出分手要求，原以為男友會挽回，殊不知男友在下一秒承認了出軌並答應分手。

網友看到貼文紛紛留言說，「女很自然的上副駕、男幫提包…從那時候就沒在怕了吧！女朋友看到這種情況還不氣死」、「最可恨叫做被好朋友給綠」、「恭喜離開爛人」、「內文看起來妳朋友一點羞恥、愧疚都沒有」、「怎麼有那麼不要臉的人」。

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