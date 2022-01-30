屏東某醫院驚爆倒會5000萬！90護理師難過年　女助理捲款落跑

▲屏東警分局 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東某醫院王姓女助理利用以會養會方式，數十名長期跟會的護理師日前發現多次聯繫不上對方，才驚覺被倒會，每人損失金額從數萬元到百萬元不等，金額超過5000萬元，已向轄內警方報案，由於逢農曆過年，院方已啟動急難援助幫忙。屏東警方依詐欺罪嫌傳訊女助理說明，惟她未到案，無法得知她的說法。

據悉，王姓女子在醫院擔任助理，起會超過10餘年，院內連同護理師、親友長期跟會，約有8、90人，以往都很正常；但去年起，她好幾次任意加會，基於信任，也很少人過問，沒想到是出事前兆。

受害人護理師表示，一次30期的會，原本過年前到期，會尾的她被告知必須多繳2次，當時想說農曆年前還是能領到錢，因此不疑有她；「這會至少超過半數人都認為自己是會尾，先前都傻傻繳錢，結果一毛都沒拿到，損失至少數十萬元」。

被害人說，「被捲走會錢超過2500萬元」，另王女還常與標到會的護理師，以媽媽罹癌化療、家人車禍急需用錢等各種理由，借走會錢，估計這部分借款也有2、3000萬元，合計倒閉超過5000萬元。

另一名被害人說，王女去年底以運勢不佳為由，連名帶姓改名，後來與先生辦理離婚；今年1月15日過後，就再也沒人聯繫的上她，研判對方預謀倒會，相當可惡。

醫院表示，王女已曠職多日且失聯，且由全案牽扯人數眾多，加上農曆新年已到，擔心損失金額龐大的護理師年關難過，已啟動急難救助，未來持續提供相關法律協助。