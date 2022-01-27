醫院年會聚餐！現場掛橫幅「手術室裡全是錢」　網怒罵不要臉

▲醫院橫幅寫著「手術室裡全是錢」，引發熱議 。（圖／南方plus）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東東莞康華醫院的手術室近日舉行年終總結大會，然而現場一張橫幅引爆網友怒火，民眾紛紛怒批「臉都不要了！」。該醫院今（27）日致歉，稱會嚴肅處理。

據《南方plus客戶端》報導，一張康華醫院手術室的尾牙照片在網路流傳。畫面可見，會場上懸掛的條幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」。

這張照片在網路引發熱議，網友紛紛譴責醫院毫無醫德，「臉都不要了」，「不小心把心裡話說出來了」、「過去藥舖對聯『但願世間人無病，何惜架上藥生塵』，現在橫幅全是錢，不禁對這家醫院的醫德產生大大的問號」。

對此，醫院今日凌晨回應稱，26日啟動調查，當天是醫院中心手術室的部分人員，自發組織在某餐廳用餐，為營造輕鬆用餐氛圍，有護士自行製作橫幅在現場懸掛，橫幅內容表述極其不當，嚴重違背了醫院的辦院宗旨，經上傳到網路後產生了惡劣影響。

院方稱對此事深感痛心，鄭重向社會道歉；第一時間已對相關責任人進行嚴肅批評教育，將對涉事科室和個人作進一步調查，並按照醫院的相關規章制度嚴肅處理，「醫院將以此為鑑，杜絕類似情況發生。同時，進一步加強員工的思想教育。」