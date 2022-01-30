　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒為母準備晚餐追撞前車！竟持西瓜刀亂揮嚇人　辛酸日常曝光

▲▼ 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區29日晚間發生一起交通事故，劉姓男子昨晚下班返家途中，行經中清路與忠貞路口時，疑因恍神不慎追撞前方停等紅燈的轎車，車禍後劉男竟持西瓜刀站在路中咆哮，嚇壞路過的民眾，遭撞的甘姓男子也慌忙躲到一旁報案。警方獲報到場，先是安撫劉男情緒，勸其將刀丟至路旁草叢，終於化解危機，經了解後，發現劉男有一段辛酸往事。

據悉，劉男（34歲）獨自照顧行動不便的母親，長期下來累積許多壓力，5、6年前曾前往身心科就診，後來病情穩定，就未再就醫，也順利找到工作。

昨晚6時許，劉男下班要去替母親準備晚餐，未料行經中清路、忠貞路口時，卻疑因恍神碰撞前方停等紅燈的轎車，劉男肇事後疑因病情發作，竟拿出放置車內的一把西瓜刀下車，站在路中大喊「要照顧媽媽」等語，遭撞的駕駛甘姓男子（38歲）見狀不明所以，趕緊閃躲至路邊報警。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉男開車不慎碰撞甘姓男子車輛。（圖／民眾提供）

警方出動11名線上警力到場，發現劉男神情恍惚、手持西瓜刀，仍不斷大聲咆哮，便輪番耐心對其勸導「相信我們，我們可以幫你」、「先把刀子放下」，因劉男發生車禍，員警也向他說「剛剛才車禍，我們要先了解你有沒有受傷」，經過約20分鐘，劉男感受到警方暖心關懷，終於將手中的西瓜刀丟到一旁草叢。

警方將劉男帶回派出所，了解劉男因獨自照護家中老母，背負龐大的壓力，撞車後疑因病情發作才會有此舉動，但劉男已涉恐嚇罪，訊後仍將他依法移送。至於劉男因案無法回家替母親準備晚餐，員警則派員將晚餐送劉男家中，讓劉男不須為母親溫飽擔心。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
快訊／帶女友去「做美甲」染疫　3位朋友也確診
快訊／1人1室難落實！　公費住集中檢疫所「條件曝光」
快訊／今本土+14！　高雄某幼兒園4幼童確診
LIVE／確診個案再增！　陳時中最新說明
一圖看小年夜「午後氣溫陡降！」　鄭明典：真正冷還在後方
紅包3000元是大忌！　5撇步一次看懂過年怎麼包
舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！　網崩潰洗版：妳劇透

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒後駕車撞行人害臟器外露慘死　落跑駕駛落網聲押禁見獲准

清純妹問「要修竿嗎」他興奮不已　下一秒尷尬：差點被塞進消波塊

新北一個月揪525件酒駕！259人被上銬移送　警籲：宿醉勿上路

輪胎沒氣照上路！情侶自撞護欄「跌落2公尺深水溝」釀1傷

北市竊盜案年減644件　破獲率98.92％！3大發生熱點曝光

消防猛男愛妻是「早餐店闆娘」　看過太多悲劇靠健身排解情緒

男拒絕酒測收18萬罰單怒提告　堅稱：抽血比吹氣準！遭法官打臉

兒為母準備晚餐追撞前車！竟持西瓜刀亂揮嚇人　辛酸日常曝光

印刷廠董座激吻清潔婦！爽喊：讓妳當老闆娘　正宮氣炸怒告

好友送藥放鬆「下面流出白白的」　她罵：我亂吃不代表我很隨便

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

酒後駕車撞行人害臟器外露慘死　落跑駕駛落網聲押禁見獲准

清純妹問「要修竿嗎」他興奮不已　下一秒尷尬：差點被塞進消波塊

新北一個月揪525件酒駕！259人被上銬移送　警籲：宿醉勿上路

輪胎沒氣照上路！情侶自撞護欄「跌落2公尺深水溝」釀1傷

北市竊盜案年減644件　破獲率98.92％！3大發生熱點曝光

消防猛男愛妻是「早餐店闆娘」　看過太多悲劇靠健身排解情緒

男拒絕酒測收18萬罰單怒提告　堅稱：抽血比吹氣準！遭法官打臉

兒為母準備晚餐追撞前車！竟持西瓜刀亂揮嚇人　辛酸日常曝光

印刷廠董座激吻清潔婦！爽喊：讓妳當老闆娘　正宮氣炸怒告

好友送藥放鬆「下面流出白白的」　她罵：我亂吃不代表我很隨便

高雄港群聚再增一例確診　陳時中：慢慢已在控制內

毛茸茸鬆獅犬到店洗澎澎！　過年搶紅包「胖虎→咬錢虎」笑翻媽

遭柯建銘發文嗆無能　國民黨團回擊：沒道德是非「標準政客嘴臉」

越南移工女友去「美甲工作室」染疫！　3位同行朋友也確診

大爆冷門！Gen.G戰艦遭Rascal踢沉...「哥」超扯紀錄六場14次單殺

創新高！苗栗寄養家庭添8戶生力軍　60名孩童有家了

青青遭拔執行長「接夜店新工作」！　女僕裝上下露…高舉雙手左右扭

密切接觸者隔離「難落實1人1室」　可「有條件」公費住集中檢疫所！

視訊拜年怕住處太亂？　FaceTime「簡單3步驟」輕鬆模糊背景

快訊／今境外移入40例　落地採檢「8人確診」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

情侶住旅館「聲音太大」　特殊身分曝光恐牢裡過年

木子小姐IG賣裸照遭檢舉　結果出爐

吃好友的藥失身　她罵：我亂吃不代很隨便

竹聯大哥猝逝　500人小年夜送行

屏東某醫院驚爆倒會5000萬　90護理師難過年

台積電爆炸案兇手抓到！　30公尺外遙控「炸斷包商小指」收押禁見

他因學歷被長輩要求分手　網：傻！XX才是重點

早起做年糕遭撞　8旬老婦遭小貨車輾過送醫亡

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

人夫勾小三101跨年嗆妻：妳永遠比不上她　活該下場曝

即／國道1號3車追撞　車陣回堵長達9公里

區間測速重新上路！新北市這3路段5天累計120up違規

即／北投明德路深夜「停電一片黑」　台電派員搶修中

新店槍手／脫名牌衣給街友　帽T殺手遭拒絕

更多熱門

相關新聞

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

花蓮縣秀林鄉蘇花公路上29日下午發生一起自撞車禍，徐姓男子駕駛小貨車於崇德隧道南往北行駛，突然車輪爆胎失控撞向隧道壁，造成徐姓駕駛及乘客2人受傷，小貨車佔據車道，雙向車流一度受阻約1小時候恢復交通。

騎士控違停害撞斷牙求償313萬　法官卻不這麼想

騎士控違停害撞斷牙求償313萬　法官卻不這麼想

台東貨車掉進水溝　「流動雜貨店」滿地水果零食

台東貨車掉進水溝　「流動雜貨店」滿地水果零食

他臟器外露魂斷台9線　撞死人惡駕駛抓到了

他臟器外露魂斷台9線　撞死人惡駕駛抓到了

騎士上國道自撞昏迷　酒測值高到嚇死人

騎士上國道自撞昏迷　酒測值高到嚇死人

關鍵字：

長照車禍

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

納豆腦出血住院「恢復狀態良好」　經紀人曝現況

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

妻子哭：沒有安全感　浩子急挽回「揭11年婚姻內幕」

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面