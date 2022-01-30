兒為母準備晚餐追撞前車！竟持西瓜刀亂揮嚇人　辛酸日常曝光

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區29日晚間發生一起交通事故，劉姓男子昨晚下班返家途中，行經中清路與忠貞路口時，疑因恍神不慎追撞前方停等紅燈的轎車，車禍後劉男竟持西瓜刀站在路中咆哮，嚇壞路過的民眾，遭撞的甘姓男子也慌忙躲到一旁報案。警方獲報到場，先是安撫劉男情緒，勸其將刀丟至路旁草叢，終於化解危機，經了解後，發現劉男有一段辛酸往事。

據悉，劉男（34歲）獨自照顧行動不便的母親，長期下來累積許多壓力，5、6年前曾前往身心科就診，後來病情穩定，就未再就醫，也順利找到工作。

昨晚6時許，劉男下班要去替母親準備晚餐，未料行經中清路、忠貞路口時，卻疑因恍神碰撞前方停等紅燈的轎車，劉男肇事後疑因病情發作，竟拿出放置車內的一把西瓜刀下車，站在路中大喊「要照顧媽媽」等語，遭撞的駕駛甘姓男子（38歲）見狀不明所以，趕緊閃躲至路邊報警。

▲劉男開車不慎碰撞甘姓男子車輛。（圖／民眾提供）

警方出動11名線上警力到場，發現劉男神情恍惚、手持西瓜刀，仍不斷大聲咆哮，便輪番耐心對其勸導「相信我們，我們可以幫你」、「先把刀子放下」，因劉男發生車禍，員警也向他說「剛剛才車禍，我們要先了解你有沒有受傷」，經過約20分鐘，劉男感受到警方暖心關懷，終於將手中的西瓜刀丟到一旁草叢。

警方將劉男帶回派出所，了解劉男因獨自照護家中老母，背負龐大的壓力，撞車後疑因病情發作才會有此舉動，但劉男已涉恐嚇罪，訊後仍將他依法移送。至於劉男因案無法回家替母親準備晚餐，員警則派員將晚餐送劉男家中，讓劉男不須為母親溫飽擔心。