景點搶客大作戰！101觀景台體驗日式新年　松山文創園區藏512隻虎

▲台北101觀景台於1月13日至2月14日「春遊101賞花季」活動。（圖／北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節連假來臨，台北景點春節期間力拚觀光，廟宇祈福不打烊，就連台北最著名的101觀景台、故宮等景點，也都僅除夕晚間休館；松山文創園區、台北市立天文科學教育館、台北自來水園區、台北孔廟更搶在初一就開館，並規劃各式迎春活動來吸引人潮。

為迎接金虎年的到來，即日起至故宮走春，即可到1樓服務台免費獲得虎年春聯、騶虞（老虎）DIY紙雕，送完為止。台北101觀景台特別於1月13日起至2月14日推出「春遊101賞花季 雲端賞櫻花」，邀請民眾一同到觀景台享受日本新年文化，除了可體驗日式浴衣、製作迎神祈福注連繩及迎春許願小花樹外，更可在高空中享受野餐樂趣。

松山文創園區即日起至2月28日邀請民眾一起來松菸「虎虎哈嘻．大過虎年」，園區內虎氣滿滿的剪紙藝術裝置以及年節風俗展覽，共512隻老虎藏身於園區各處，期盼在守護神的庇祐下，一掃疫情陰霾。

▲中正紀念堂於2月3日至4日帶來系列新春表演活動。（圖／北市觀傳局提供）

台北市立天文科學教育館2月1日至6日（初一至初六）推出「虎氣衝天．五虎臨門大放送」活動，內容包括限時早鳥一日套票優惠、宇宙劇場早場免費，憑當日劇場或宇宙探險任兩張票根即可抽紅包，還可兌換虎年迎春許願卡。

國立中正紀念堂從2月3日至4日的下午4時，將於民主大道辦理一系列精彩新春活動，包括由朴子電音三太子表演藝術團帶來的「歡慶新年太子同樂」，以及聯豐龍獅戰鼓團帶來的「祥獅獻瑞」演出，將傳統民俗表演帶進中正紀念堂，歡迎民眾前往走春，感受台北年節熱鬧氣氛。

若擔心戶外陰雨綿綿，或是喜歡享受歷史文化薰陶的朋友，可趁春節期間至國立台灣博物館，透過「永續年夜飯—人類世的餐桌」特展，了解台灣多元族群的節慶料理外，同時揭開節慶餐桌背後的故事。