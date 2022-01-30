新竹動物園「猩猩狠摔山羌」直擊　抓狂砸地癱軟！臉書被灌爆

記者崔子柔／綜合報導

新竹動物園紅毛猩猩和山羌飼養在同一區域，有遊客昨（29）日目睹，猩猩兩度抓起山羌後腿，狠甩撞樹、砸地，畫面讓人怵目驚心，目前園方已將動物分開，並有網友透露疑似工作人員指出，可能是猩猩遇發情期，情緒較不穩定才有此行為。

▲山羌被猩猩抓住後腿，來回甩動撞擊。（圖／翻攝自Dcard）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友發文「新竹動物園放猩猩霸凌山羌」。（圖／翻攝Dcard）

一名女網友在Dcard發文「新竹動物園放猩猩霸凌山羌」表示，她到新竹動物園遊玩，一開始紅毛猩猩趴在平台上，沒什麼動靜，後來到隔壁觀看老虎，聽到猩猩區有騷動，一看才發現猩猩竟抓起一隻山羌的後腿來回甩動，不斷撞擊地板和樹木。

▲山羌被猩猩抓住後腿，來回甩動撞擊。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，後來猩猩手滑才讓山羌有機會逃脫，「逃走的山羌走路很明顯身體癱軟，一跛一跛往反方向走」，沒想到隔不到3分鐘，猩猩突然又向山羌群衝去，隨手抓起一隻山羌重覆甩動，甚至從二樓高處把山羌扔下。

原PO在文內附上影片，畫面引起眾多網友議論。原PO透露，後來致電向新竹動物園詢問狀況，園方表示已將動物分開，另則有網友回應表示，當天有看到疑似獸醫的人員入內察看山羌狀況，一旁還有工作人員說可能猩猩進入發情期，情緒較暴躁不穩定才出現此行為。

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，新竹動物園的臉書粉專湧入大批網友，紛紛留言表示，「這明顯不適合與其他動物混養了」、「貴園到底有沒有仔細思考跟評估過」、「請問動物園能把情緒低落的紅毛猩猩分開獨自一區嗎」，Google也出現大量負評，不過至截稿前，新竹動物園未對此公開進行回應。

▲▼網友希望園方重視此議題。（圖／翻攝自Facebook、Google評論）

