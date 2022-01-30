泡麵加「1神物」解膩飄淡香　網實測「好吃」驚：汽車旅館都有

▲原PO會在泡麵中加入「茶包」。（圖／翻攝廚藝公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

泡麵是民眾家中必備的食物之一，不管是當正餐果腹，或是冬夜裡來一碗當消夜，都會覺得超級幸福。有網友分享，只要在泡麵中加入「綠茶包」，就可以讓整碗泡麵去油解膩。沒想到，有網友實測後發現真的有淡淡香氣，直呼「不錯吃」。

該名網友在臉書社團「廚藝公社」發文表示，他從小到大都會在泡麵中放一個茶包，尤其是沒有肉塊、便宜的泡麵，放入茶包後會去油解膩，出現淡淡的清香，他最愛放的茶類則是綠茶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友認為「都窮到吃泡麵了，還去什麼油膩」。（圖／取自免費圖庫wunderstock）



網友看完紛紛留言，「真是特殊的吃法」、「發現新招了，改天試試看」、「成了肉骨茶泡麵嗎」、「真沒想到耶，庫存茶包總算有用處了」、「第一次看到茶泡泡麵，只聽過茶泡飯」、「我太太也是教我用茶泡麵，別有風味」、「之前用高山茶泡過麵，多一個茶香，油膩感也減少，清爽很多」、「看起來就是在汽車旅館裡面附贈的香片茶包跟泡麵」、「感覺不錯吃，好像汽車旅館都會有的材料」。

也有人說，「月底加上過年，辛苦了」、「看到這麼樸素的泡麵就知道真的月底了」、「吃泡麵還去油解膩…科學麵直接泡熱水不就好了」、「泡麵，你懂泡麵嗎？都窮到吃泡麵了，還去什麼油膩」、「加布丁的都有了，茶包算啥」、「我都放咖哩塊，吃起來就像在印度一樣」、「專業做法是用吸塵器吸出多餘油脂跟水份，麵不但更Q彈，也能讓湯頭更清爽」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完