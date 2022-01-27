移民署嚴查違規郵寄肉品來臺　最高7年有期徒刑開罰300萬

▲▼ 嘉義市移民署宣導嚴防非洲豬瘟，一但被查獲違規郵寄肉品來臺罰責重。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



農曆春節將至，移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊與服務站為防範非洲豬瘟疫情入侵，派員實地走訪轄內東南亞商店及餐廳，張貼並發放多國語言文宣，向新住民及移工等外來人口宣導勿攜帶、郵寄或利用快遞，將豬肉製品輸入臺灣，並提醒違規罰則，共同守護臺灣豬。



春節前夕，在臺外來人口不免思念家鄉味。由於國際間非洲豬瘟疫情十分嚴峻，亞洲地區許多國家均成疫區，為防範非洲豬瘟病毒入侵臺灣，移民署透過多元宣導管道向新住民及移工朋友宣導，不要從泰國、越南、中國、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓及韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄或快遞豬肉製品來臺。若違法攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品入境，最高可罰新臺幣100萬元，外來人口無力繳納罰款時，將被拒絕入境；若是違法從國外輸入非洲豬瘟疫區的肉製品，更將面臨最高7年有期徒刑，得併科新臺幣300萬元罰金的嚴重後果，得不償失。



嘉義市專勤隊隊長張添童表示，將持續向新住民及移工朋友加強宣導，呼籲全民攜手防堵非洲豬瘟。民眾如發現違法情形，可向嘉義市專勤隊(電話：05-231-3609，地址：嘉義市東區林森西路172號)通報