解「蛋荒」！農委會調度南蛋北送　每周再從澳洲進口60萬顆應急

記者陳家祥／台北報導

近期雞蛋價格明顯上漲，甚至有買不到機蛋的狀況；眼看快要除夕，有民眾就怕少了雞蛋一味，年夜飯會開天窗。對此，農委會也緊急啟動應變措施，先協調加工廠將蛋源改供應生鮮市場、南蛋北送等，同時也從澳洲、美國進口補充國內蛋源不足的狀況，預計每批進口約60萬顆。

農委會農糧署長胡忠一說明，雞蛋一天是2360萬顆的需求量，最近中南部歷經幾波寒流，最高最低溫差差了15度，影響產蛋率2成，再加上飼料上漲、禽流感因素，導致每天缺蛋120萬顆。目前部分大型食品加工廠停工，先將加工用蛋轉為供給生鮮市場；另外，高雄和屏東的蛋也會「南蛋北運」，並緊急從澳洲、美國進口雞蛋應急。

胡忠一強調，如果民眾到超市、量販店等地方購買，不至於會有缺蛋問題；至於散裝的部分，政府會全力補充需求量，因為過年期間的需求量確實增加。

農委會副主委黃金城表示，關於南蛋北送，基本上是目前全國的蛋的產量還維持每天2200多萬的數據，每日產量稍微比往常減少1百多萬顆，在南部的蛋源是比較充分，把比較充分地區的蛋提出一部份往北部送。

另外，黃金城也說，已經到台北地區的傳統市場超商視察，傳統市場的蛋源比較少，蛋仍維持有蛋可賣的狀況。至於蛋源何時才會恢復正常供應？黃金城說，以目前狀況，應該會到3月底、清明節左右，蛋源才會補正。

至於進口雞蛋補足需求部分，黃金城表示，已協調從澳洲、美國進口補充國內蛋源不足的狀況，大概在2月中旬開始，澳洲的會先進來，後續會視市場狀況來調整進口。

媒體追問，每次進口的數量約為多少？黃金城說，每個禮拜最少一個貨櫃，往常來說一個貨櫃約是200箱、每箱3000顆，因此一次進口約60萬顆。