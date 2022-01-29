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防非洲豬瘟！內政部加強入境貨物檢查　民眾違規攜帶可處7年徒刑

▲先前曾查獲有移工攜帶不明來源的肉品入境。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

▲先前曾查獲有移工攜帶不明來源的肉品入境。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

再幾天就過年了，內政部為防堵非洲豬瘟入侵，政府機關已加強境外包裹及旅客行李檢查工作，並持續進行外來人口店家查訪作業，請民眾切勿攜帶或郵寄非洲豬瘟疫區豬肉及豬肉製品入台，一旦查有不法事證，將依違反《動物傳染病防治條例》及《懲治走私條例》罪嫌，移送檢察官偵辦，最高可處7年有期徒刑或新台幣300萬元罰金，請民眾勿以身試法。

內政部表示，為防範邊境走私非洲豬瘟肉製品進口，警政署航空警察局自2021年8月起加強入境貨物安全檢查，經統計，2021年於關口成功攔截豬肉及其再製品82件，約108.21公斤，其中有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性。此外，移民署也全力動員走訪全台外國人口店家，加強查訪及宣導，去年累計查獲不明來源豬肉製品128件，約1252公斤，其中有7件驗出非洲豬瘟病毒陽性。

內政部指出，農曆春節將至，亞洲地區多個國家均為疫區，歐洲及美洲也紛傳淪陷，為保護本土養豬產業，移民署近2周內已走訪全台1710家外來人口店家，並宣導業者不要使用來源不明的豬肉，同時以多元、多語方式，持續向新住民及入出境旅客，提供防疫資訊，宣導不要從泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄（快遞）應景肉品或含肉類加工食品來台。

內政部強調，違法攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品來台，最高可罰新台幣100萬元，如外來人口無力繳納時，將拒絕入境；若違規從國外輸入肉品，最高可處7年有期徒刑得併科新台幣300萬元罰金，請民眾千萬不要因為想念家鄉味，誤觸法網。

▼中、英、越、泰四國語言的非洲豬瘟宣導圖卡（圖／內政部提供）

▼中、英、越、泰四國語言的非洲豬瘟宣導圖卡（圖／內政部提供）

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