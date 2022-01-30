春節流感新冠夾擊！指揮中心提3措施自保　實聯制「+人數」回傳可行

▲簡訊實聯制，資料照。（圖／記者曾筠淇攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署表示，冬季為呼吸道傳染病好發季節，國內也出現新冠社區感染，適逢春節連續假期，特別提醒民眾應主動做好個人衛生防護措施：「落實戴口罩、勤洗手、掃實聯制」。先前針對實聯制登載問題，指揮中心已經認證，多人同行可由1人代表掃QRcode，訊息後「+人數」回傳，不過指揮官陳時中也提醒，民眾還是各掃各的，當發生疫情，可取得第一手通知。

依據疾管署監測資料顯示，歷年急診類流感就診人次於農曆春節期間達到高峰；2019至2021年春節期間(除夕至初五)急診類流感就診人次分別為33,122、39,738、 10,234，其中2021年因COVID-19疫情實施各項防疫措施，就診人次較往年為低，惟仍高於平時就診人次。本流感季尚無流感併發重症病例；近四週社區呼吸道病毒分離以單純疱疹病毒及腺病毒為多。

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疾管署指出，春節期間拜年、出入公共場所及聚餐的機會增加，但許多場所不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象(不認識的人)的特性，有較高感染及傳播風險，請民眾出入公共場域、餐飲場所等，應主動配合各項防疫措施，務必落實戴口罩，實聯制、體溫量測、勤洗手、咳嗽禮節等個人防護工作，以降低感染風險。

先前傳出實聯制多人同行用+人數回傳方式可能出現亂碼，指揮中心發言人莊人祥已經澄清，一人代表掃描，用數字顯示有多少人和你在一起，這個方式是可以的，不會出現亂碼；陳時中則認為，實聯制目的是即時得知風險資訊、讓民眾及時配合，還是盡量用自己的掃，這樣通知會最確實。

疾管署提醒，仍在居家檢疫/隔離的民眾，應遵守相關規定，可透過視訊或電話等方式向親友拜年，不可外出。自主健康管理者，應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士之公共場所，亦禁止從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會等。

如有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適者，應確實佩戴醫用口罩，儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。