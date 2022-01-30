知名網紅夫妻捲10億逃3年！　通緝犯照她最吸睛...可能潛逃地點曝光

▲網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）與丈夫黃博健合開醫美診所卻捲超過7億逃離台灣 ，被列入外逃通緝名單。（圖／翻攝自法務部調查局）

記者黃宥寧／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健合開醫美診所，2018年卻爆出她和丈夫、公公黃立雄，向多家廠商詐騙且惡性倒閉，捲走近10億元離境。受害人報案後，台北地檢署報請指揮，檢方將貴婦奈奈、夫及公公列為詐欺罪被告，3人也遭法務部調查局列入外逃通緝名單，貴婦奈奈則被列為編號307號通緝逃犯，可能潛逃地點也曝光。

貴婦奈奈（47歲）從2004年於無名小站，經營「貴婦奈奈的福態日記」部落格獲得廣大人氣，成為知名部落客。她也時常分享與丈夫相差6歲姊弟戀愛情故事。夫妻倆在2011年創立杏立博全醫美診所，卻在2018年11月間突倒閉，多家廠商則出面控訴被貴婦奈奈等人以投資為由詐騙。

受害人紛紛憤而報案，但在台北地檢署在偵查前3人就潛逃出境，2019年1月8日3人被依涉嫌違犯詐欺等罪，列為通緝逃犯，可能潛逃地點為加拿大多倫多。

面對貴婦奈奈一家人捲款而逃，受害人成最大苦主，拿不回錢也看不到他們被法律制裁，只好在臉書社團成立《貴婦奈奈行蹤報馬仔團》。去年12月26日，有位苦主發文問「三年過去了？？他們難道足不出戶嗎？還是整形了？國外開銷不是也很大嗎？奢侈品買一買其實幾億很快就花完了？手錶上千萬的都有啊？如果真的要花的話？錢都花得很快的耶？」底下則有人無情回應「可能一家都確診葛屁了」也有人猜或許不是住在大城市。