男私藏2槍168顆子彈遭借住友人父錯拿 　他打開行李嚇壞急報警

▲台南一名廖姓男子好心將住處借給友人借住，後因友人入獄，友人前來收拾行李時，卻不小心錯拿廖男所藏匿的槍枝。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台南報導

台南市一名廖姓男子在租屋處藏匿衝鋒槍、手槍和具殺傷力之子彈等共168顆，原以為無人會發現，不料廖男好心將租屋處提供給余姓友人借住，後余姓友人因案入獄，廖男通知余父前來將余姓友人的行李打包帶走，熟知余父在打包過程中，不慎將廖男所藏匿的槍枝、子彈也一併帶走，回家整理行李時才赫然發現真槍，當場嚇傻急忙報警處理。台南地院審理後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，判處廖男有期徒刑5年10月，併科罰金20萬元。

29歲廖姓男子在台南租屋處藏匿一把非制式衝鋒槍、一把非制式手槍，與其他具殺傷力子彈共168顆，廖男原以為無人能發現，不過卻因為廖男好心將租屋處提供給余姓友人借住，意外讓整件事情曝光。

廖男好心將租屋處提供給余姓友人借住沒多久後，余姓友人就因案入獄，廖男因此打電話通知余父，要余父前來打包余姓友人的行李，熟知，余父在打包行李的過程中，不慎將廖男在租屋處所藏匿的槍枝、子彈，也誤以為是自家小孩的行李，因而打包帶走，返家整理行李時，卻赫然看見包包裡裝滿槍枝子彈，嚇得急忙報警，並將物品交由警方處理。

警方獲報後，隨即要求廖男到案說明，同時還發現，在廖男被扣押的168顆子彈裡，廖男已擊發53顆，廖男初始時還找來24歲的吳姓友人，希望吳男能夠出面頂替，謊稱槍枝子彈為吳男所持有，但仍被警方識破，還因此連累吳男吃上頂替罪，遭法院判處拘役50日，得易科罰金；事後，廖男才向警方坦承一切，並向法官哭求願意以捐獻和擔任志工等證明來換取減刑，不過不被法官採納。

台南地院審理後，審酌廖男明知槍彈為管制物品，未經許可不得寄藏，卻無故藏匿非制式衝鋒槍、非制式手槍與168顆子彈，儘管廖男所藏匿的時間僅有2個月，但已對社會治安與他人生命、財產等安全之威脅非輕，且犯後還找來吳姓友人頂替，試圖脫身，難認廖男犯罪之情有可憫恕之處，衡量廖男的智識與經濟能力後，依違反槍砲彈藥刀械法，判處廖男有期徒刑5年10月，併科罰金20萬元。