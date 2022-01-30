新店槍手／脫名牌衣給街友！帽T殺手遭拒絕　換車不忘拉褲子

▲黃嫌想將犯案時的衣物送給路邊街友，卻遭到對方拒絕。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市新店區花園一路一處民宅2021年11月22日，發生一起震驚社會的槍擊案，當時槍手黃泳群近距離朝何姓咖啡商的頭部連開4槍，導致對方倒臥血泊當場死亡。據悉，黃嫌全身名牌，而他在犯案後還將換下的衣物遞給路邊街友送暖，但遭到對方拒絕。

黃嫌在犯案之前，事先買好了逃亡機票，而其犯案時身穿愛迪達紅藍帽T、頭戴北臉帽子、就連褲子、皮帶都是知名精品GUCCI，犯案後於過程中多次變裝、轉搭其他交通工具，企圖製造斷點、拖延警方追查，而他在變裝逃到龍山寺捷運站附近時，不知是出於送暖，還是想將衣物快速毀屍滅跡，還將換下的名牌衣服遞給路邊街友，但卻遭到對方揮手拒絕，無奈之下黃嫌只能提著衣物快速離開現場。

▲黃嫌遭到街友拒絕，無奈轉身離開，最後將衣物丟棄在附近。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於犯案衣物並無成功送出，因此黃嫌最後將全身的衣物丟棄在龍山寺附近，之後才悠哉離開。此外，或許是因為計畫縝密，黃嫌犯案後態度相當從容，模樣宛如觀光客一般安心遊走，不僅犯案後行事從容，在下計程車後還悠哉地整理衣服、將衣服上的皺褶撫平後，才泰然自若的在街口攔下另一台計程車，其泰然自若的模樣就彷彿篤定警方抓不到他一般。

▲黃嫌犯案後態度從容，下車還不忘拉褲子。（圖／記者陳以昇翻攝）

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