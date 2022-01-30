14歲少女淚訴遭性虐7年　媽媽竟要她先「重建處女膜」！醫看傻眼

▲ 少女長期遭叔叔性虐待，不敢說出口。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名婦產科醫師日前分享一起案例，一名年僅14歲的少女自幼遭親人性虐待，終於鼓起勇氣告訴母親，未料母親第一個反應不是報警，而是帶她到醫院重建處女膜，令醫師相當傻眼。

當地媒體Sao Star報導，河內一家綜合醫院婦產科醫師Lê Thị Kim Dung表示，去年11月接到一通電話，一名母親打來醫院詢問，是否可以為她14歲的女兒檢查處女膜，並進行重建手術。醫師為進一步了解狀況，便請這對母女到醫院就診，得知背後原因後相當震驚。

這名少女走進診間時滿臉恐懼，原來她從7歲起持續遭到叔叔性虐待，好不容易鼓起勇氣向母親道出她的恐怖經歷，沒想到母親得知此事後沒有報警，而是先帶她到婦產科。這名母親則解釋道，「以後要結婚的話，丈夫一定會覺得很奇怪，怎麼能放著不管呢？」

檢查過後發現，少女的處女膜並無異常，她的母親竟馬上懷疑女兒說謊。醫師則告訴她，「並不是只有侵入式性行為才算性侵，撫摸孩子的身體或是以性器摩擦都是性虐的一種。」

醫師最後也強調，為了保護孩子，應該留下證據並馬上報警，且為了讓孩子情緒穩定，必須給予心理上的支持。

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