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2歲童「割包皮」離奇死亡　7月大親弟弟割完也命危！送加護病房

嬰兒,寶寶。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲國外一名小男童接受割包皮手術，卻因此死亡。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲珀斯（Perth）南部郊區一名2歲男童在一家診所接受割包皮手術，沒想到卻因為手術失敗而喪命。然而，他年僅7、8個月大的弟弟也在同一天接受了同樣的手術，隨後被送到兒童醫院進行緊急手術，當晚被送入加護病房密切觀察。

根據《每日郵報》等外媒報導，西澳大利亞州珀斯一家診所2021年12月7日為這對年齡幼小的兄弟檔進行包皮環切手術，據悉是因為手術失敗，導致2名男寶寶被緊急送往阿馬代爾（Armadale）一家醫院的急診室，然而，到院時2歲的哥哥已經被宣布死亡，約7、8個月大的弟弟則處於命危狀態，被緊急轉院至珀斯兒童醫院（Perth Children's Hospital）。

報導指出，小男嬰在那裡接受了緊急手術，當晚也送入加護病房密切觀察。據信，男嬰隔天健康狀況已經回穩，逐漸康復中。刑事警探被通知前來調查，不過西澳州警方後來證實，2歲男童的死亡並無可疑之處，可以確定的是男童死前確實曾在診所接受治療，但其他一切將交由州驗屍官進行相關報告，「這大概是個非常悲慘的案件，但並沒有找到任何指向犯罪或類似行為的資訊。」

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