　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠病毒「5大監測」結果出爐　抓出3名陽性個案！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心去年8月30日起啟動各項COVID-19加強監測方案，今首度公布監測結果，在社區加強監測和國際機場、海港高風險工作人員重點監測中，總計有3人研判為確定病例。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心在全國21個縣市共計274家基層定點診所，發放公費COVID-19家用快篩試劑，由醫師評估對於具呼吸道症狀民眾發放試劑，再由民眾居家篩檢及回報快篩結果。累計發放17,834劑，其中1人後續經PCR檢驗研判為確定病例，呼籲民眾如出現呼吸道症狀，請善加利用此機制至公費快篩試劑發放診所掛號就醫。

另外，在桃園、臺北、臺中與高雄等4個國際機場及12處國際商港、工業港及離島兩岸通航（小三通）港口特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次。累計檢測80,456人次，其中2人快篩陽性後經PCR檢驗研判為確定病例。

而在廢汙水監測，目前仍持續辦理全國汙水SARS-CoV-2病毒監測，由11處監測站累計採檢176件汙水檢體，SARS-CoV-2病毒核酸檢測均為陰性。邊境進口冷凍食品包裝監測共978件樣品，SARS-CoV-2病毒核酸檢測均為陰性。

此外，在捐血人血清抗體陽性盛行率調查，針對去年4至7月份我國捐血中心捐血人血液存檔樣本，已完成抽樣5,000支檢體進行抗體檢測，僅1支檢體抗核蛋白(N)抗體及抗棘蛋白(S)抗體檢測結果皆為陽性，陽性率為0.02%，整體自然感染陽性率低，與該區間同年齡層確診率相當，本次調查未發現大量未診斷潛在病例。
 

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷
快訊／停車場停留2分鐘被傳染！　整棟住戶緊急匡列
快訊／Omicron夠毒！樓上樓下就傳染　陳其邁急喊：快來篩
快訊／桃園最新11處足跡！　好市多、遠東百貨、華南銀行、麻將
LIVE／桃園今+9！　鄭文燦最新說明
快訊／大寮3母子再傳3人！同學也染疫　217師生匡列
快訊／大寮母子確診趴走足跡曝！　屈臣氏、大潤發、家樂福
吳姍儒婚禮「鬼鬼拉鍊爆開」大走光！　邵雨薇傻眼
快訊／柯文哲怨「疫苗護照」被卡！　陳時中回應了
快訊／高雄港+3！停機車遭傳染　衛生局：僅接觸2分鐘
快訊／大寮育兒中心突休館！　高市衛生局：有確診足跡
快訊／亞旭再增4人確診！　明造冊三採508人
LIVE／高雄今本土+6！　陳其邁最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄3人遭大寮母子傳染！恐怖病毒量曝光　Ct值最低僅12.4

婆家大掃除！「全部爽逛街」留她獨自掃整棟...氣炸：我不是傭人

限時10天！電子票「搭台灣好行」轉客運打5折　適用路線出爐

春節雞蛋缺貨　農委會啟動調度確保2月底前不缺蛋

快訊／公寓停車場停留2分鐘被傳染！高市府緊急匡列整棟20名住戶

新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載

快訊／Omicron有夠毒！高雄樓上樓下就會傳染！陳其邁急喊：快來篩

連兩年過年安排活動被迫取消　陳時中：今年連想都沒有想

快訊／桃園最新11處足跡！好市多、遠東百貨、華南銀行、麻將協會

他居隔違規被送集檢所！反怨「品質差」　王必勝：抱歉這不是飯店

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

快訊／高雄3人遭大寮母子傳染！恐怖病毒量曝光　Ct值最低僅12.4

婆家大掃除！「全部爽逛街」留她獨自掃整棟...氣炸：我不是傭人

限時10天！電子票「搭台灣好行」轉客運打5折　適用路線出爐

春節雞蛋缺貨　農委會啟動調度確保2月底前不缺蛋

快訊／公寓停車場停留2分鐘被傳染！高市府緊急匡列整棟20名住戶

新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載

快訊／Omicron有夠毒！高雄樓上樓下就會傳染！陳其邁急喊：快來篩

連兩年過年安排活動被迫取消　陳時中：今年連想都沒有想

快訊／桃園最新11處足跡！好市多、遠東百貨、華南銀行、麻將協會

他居隔違規被送集檢所！反怨「品質差」　王必勝：抱歉這不是飯店

快訊／高雄3人遭大寮母子傳染！恐怖病毒量曝光　Ct值最低僅12.4

婆家大掃除！「全部爽逛街」留她獨自掃整棟...氣炸：我不是傭人

沈玉琳曝婚姻之道　喊話Sandy尪：在家當好龜孫子

《神偷大軍》男星「大街裸奔」不害羞！激凸好身材引路人狂盯

限時10天！電子票「搭台灣好行」轉客運打5折　適用路線出爐

就是賞心悅目！　5對「顏值天花板」陸劇CP…楊洋狼虎之詞超撩

快訊 ／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷　下午兩班次取消

春節雞蛋缺貨　農委會啟動調度確保2月底前不缺蛋

小豬羅志祥出席Sandy婚宴「吳宗憲Cue上台」　場內畫面曝光

中駐美大使：台灣問題是中美「最大火藥桶」

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

曾為年夜飯吵到想離婚　蕭彤雯再婚8年不再搶上除夕班

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

即／桃園最新9處足跡！

今本土+15！大同染疫2員工感染源不明

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷

他要求車貸刪電話　被嗆把手機丟掉更快

後悔訂閱Disney+！網曝致命傷：明年會退訂

3母子確診前趴走10天　高市府擴大匡列篩檢隔離

即／桃園企業快篩篩出1例！移工帶女友做睫毛被傳染

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

無名最早網紅正妹是她！14年後超狂現況曝光

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面