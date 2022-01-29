　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她問婆婆「妳真的喜歡過年嗎？」　今年就一個人獨留台北

諶淑婷今年首次在自家過年，身為忙碌的主婦，這天她想要的只是炸雞與啤酒。

▲諶淑婷今年首次在自家過年，身為忙碌的主婦，這天她想要的只是炸雞與啤酒。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今年是諶淑婷婚後的第11次年夜飯，和以往不同，這次她計畫待在自己台北的家過除夕，買桶炸雞配啤酒，從晚上6點開始，躺在懶骨頭沙發上看鬼片到隔天6點。世上忙碌的人都能理解「無事即是樂事」，諶淑婷說，這可能是她生小孩後第一次有這麼長的假期，而她的大兒子，今年已經8歲。

諶淑婷　39歲　結婚11年

[廣告]請繼續往下閱讀...

往年的這日，她總是和先生、孩子一起到彰化婆家，從早忙到晚。忙年菜，忙拜拜，某年忙到一半，她忽然問婆婆：「妳真的喜歡過年嗎？」我們採訪到後來才發現，這問句或許正是一切的關鍵。當時婆婆怎麼回答？諶淑婷說：「她就覺得很忙，但認為這是該做的。所以我也不會想他們遵循傳統會怎樣？他們選擇他們要的生活方式，我也選擇我想要的。」

怕大家難堪　父親曾勸阻

以前，諶淑婷也喜歡過年，最快樂的年節回憶是童年，跟著父母住在宜蘭阿嬤家，開個2、3桌，吃完飯小孩就坐等領紅包。小孩因為什麼都不用做而快樂，「可是當你要做事，要成為那個讓別人有美好回憶的人，你就不美好了。」

諶淑婷身為么女，受到的關注不多，也相對自由，什麼事都是做了再報備，包括考大學、談戀愛，「有一天就說要結婚了。」在家生產，也是生完了才說，「我媽還以為我是來不及去醫院，才在家裡生。」

諶淑婷深信性格決定命運，「性格會決定你的家人可以干涉你多少。」不回婆家過年，最多的阻力來自父親，「他無法想像這種打破傳統的事。但他知道我一直是個我行我素的人，他懂，但還是會想：『妳不要在過年這一天讓大家難堪，讓公婆去想為什麼媳婦不回來？讓老公要去解釋為什麼老婆不回來。』他覺得妳一整年都可以做這件事，不要挑過年這一天。」

但她認為：「我本來就不覺得那天是年夜飯。那就是一個尋常的晚餐。」但尋常的晚餐不會讓很多媳婦從一個月前就開始焦慮。以往諶淑婷選擇回婆家，多少抱著一種田調心情，「也很有趣，去體驗不同的生活。」什麼時候開始不有趣了？「小孩出生後。」

忙起來了，所以渴望閒暇？並不是。諶淑婷這才說出留在台北過年最主要的原因，「我想要讓我小孩看到，你是可以選擇生活的。尤其有了女兒後。男生雖然會被期待要做什麼事，但他也有比較多選擇的空間。可是女生沒有，她常常會被認為就是要怎樣怎樣，就算我給她的是一個虛幻的國度，給她製造一個假象，我也希望她長大後，能一直活在那個妳要做什麼都可以的人生。光是過年這件事情，我就要證明給他們看。而且妳不會傷害到任何人。」

在台灣，一個新的家庭要到什麼時候，才能成為「團圓」的主體，吃自己的年夜飯？諶淑婷說：「剛開始我以為是買房子，後來想了一下，其實是神明廳，是香火。你分到香火才是大人了。我們上一代都把小孩抓得很緊，很多孫子的名字是阿公、阿嬤取的，或是孫子要上什麼學校。我都覺得很莫名其妙。」

但她也不期待這件事，「那不是跟每天都一樣嗎？我那一天想要過自己的生活，做自己想做的事情。」她最理想的過年，是「大家都打破家的框架。不要因為妳嫁給我，或是我娶了妳，就一定要一起。妳可以跟任何人吃年夜飯。我也會跟我小孩講，你每天想跟誰吃飯就去，你只要跟我們講一聲就好。」

所以諶淑婷跟所有人講了一聲，今年就一個人在台北過年，先生帶孩子回彰化，一狗二貓陪伴她，以及倉鼠和蝸牛，「蝸牛活好久我好困擾…疫情的時候我們買菜，牠們就跟著菜來了，小孩看到說要養下來，結果我從五月養到現在…」對一個媳婦來說，能在年節只煩惱此事，也是一種幸福吧。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【鏡相人間】媳婦的年夜飯　舒服過年的6種提案
【媳婦的年夜飯5】婆婆也當過媳婦　她結婚10年都在娘家吃年夜飯獲諒解
【媳婦的年夜飯6】沒離婚各自回家陪伴長輩　她視訊婆婆熱鬧拜年

ET快訊
過年紅包「一張表看行情」　9禁忌誤觸：會漏財
別人的婆婆！人妻10年都回娘家吃年夜飯　全因一句話
無名最早網紅！16歲擁400萬粉絲　14年後現況曝光
美F-35C撞航母墜南海　驚人影片曝光！傳和中國搶撈戰機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022虎年「4生肖」是超級幸運兒！　財運爆棚、貴人加持讓事業衝天

故宮過年不休館！南院新推3檔特展、北院邀親子同玩實境解謎

注意！虎年擺飾「放家裡這2處」　輕則破財、重則出人命

她問婆婆「妳真的喜歡過年嗎？」　今年就一個人獨留台北

相比台灣「日本車站員工超冷漠」　原因曝光！網震驚：太辛苦了

我的婆婆是控制狂！　老公病逝她直接刪LINE：我終於是我自己

過年大掃除「5物品」必丟！　留家中衰一整年

別人的婆婆！人妻10年都回娘家吃年夜飯　全因一句話

少女把蜂當狗養！賣蜜被婆媽質疑　她拿蜂螫腫臉照自嘲

美女主播坦言：曾為年夜飯吵到想離婚「每年除夕都自願上班」

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

姜丹尼爾《警校菜鳥》溫柔眼神融化人　貼心替她擦藥...蔡秀彬心動「對他吹氣」

「為何殺我…」新莊男滑手機遭人從背部連捅2刀！行刺畫面曝

2022虎年「4生肖」是超級幸運兒！　財運爆棚、貴人加持讓事業衝天

故宮過年不休館！南院新推3檔特展、北院邀親子同玩實境解謎

注意！虎年擺飾「放家裡這2處」　輕則破財、重則出人命

她問婆婆「妳真的喜歡過年嗎？」　今年就一個人獨留台北

相比台灣「日本車站員工超冷漠」　原因曝光！網震驚：太辛苦了

我的婆婆是控制狂！　老公病逝她直接刪LINE：我終於是我自己

過年大掃除「5物品」必丟！　留家中衰一整年

別人的婆婆！人妻10年都回娘家吃年夜飯　全因一句話

少女把蜂當狗養！賣蜜被婆媽質疑　她拿蜂螫腫臉照自嘲

美女主播坦言：曾為年夜飯吵到想離婚「每年除夕都自願上班」

戒尿布卡關怎麼辦？憋不住、尿床5方法破解

日警視廳道歉「弄丟3.5磁片」　年輕人秒問號：那是吉祥物嗎

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」　黃曉明砸10億硬撐7年

6招輕鬆上手AirPods！　「點兩下」就能播放超方便

烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」　坦言國內局勢不穩

「竹山第一美瀑」瑞龍瀑布園區重新開幕　須線上預約+半天限600人

這張卡很尊榮！　馬來西亞哲學博士謝品然獲內政部頒「梅花卡」

春節繳罰單可延至2月7日　7大「電子支付」繳費馬欸通

6款絕美「紅色系美甲」推薦！霧紅超氣質　甜美格紋少女感爆棚

女子負氣離家失聯2年…單親父病逝　她得知噩耗淚崩

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

生活熱門新聞

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

曾為年夜飯吵到想離婚　蕭彤雯再婚8年不再搶上除夕班

即／桃園中壢驚傳大停電　網崩潰

新北市民遭強制坐牢！依規1人1戶被打槍

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷

他要求車貸刪電話　被嗆把手機丟掉更快

即／宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

銀行員露謎樣微笑！刷存摺見「小GG」尪臉綠

好市多牛肉傳災情　屍綠牛小排、酸臭肉片

公司春節抽獎　卻讓他罵：侮辱人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　她回應了

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

臉書取消動態大頭貼功能！2月7日起只能放靜止圖像

新莊男滑手機遭人「連捅2刀」！行刺畫面曝

被演藝圈耽誤的體育人！四位體育超強型男

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面