她問婆婆「妳真的喜歡過年嗎？」　今年就一個人獨留台北

▲諶淑婷今年首次在自家過年，身為忙碌的主婦，這天她想要的只是炸雞與啤酒。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今年是諶淑婷婚後的第11次年夜飯，和以往不同，這次她計畫待在自己台北的家過除夕，買桶炸雞配啤酒，從晚上6點開始，躺在懶骨頭沙發上看鬼片到隔天6點。世上忙碌的人都能理解「無事即是樂事」，諶淑婷說，這可能是她生小孩後第一次有這麼長的假期，而她的大兒子，今年已經8歲。

諶淑婷 39歲 結婚11年

[廣告]請繼續往下閱讀...

往年的這日，她總是和先生、孩子一起到彰化婆家，從早忙到晚。忙年菜，忙拜拜，某年忙到一半，她忽然問婆婆：「妳真的喜歡過年嗎？」我們採訪到後來才發現，這問句或許正是一切的關鍵。當時婆婆怎麼回答？諶淑婷說：「她就覺得很忙，但認為這是該做的。所以我也不會想他們遵循傳統會怎樣？他們選擇他們要的生活方式，我也選擇我想要的。」

怕大家難堪 父親曾勸阻

以前，諶淑婷也喜歡過年，最快樂的年節回憶是童年，跟著父母住在宜蘭阿嬤家，開個2、3桌，吃完飯小孩就坐等領紅包。小孩因為什麼都不用做而快樂，「可是當你要做事，要成為那個讓別人有美好回憶的人，你就不美好了。」

諶淑婷身為么女，受到的關注不多，也相對自由，什麼事都是做了再報備，包括考大學、談戀愛，「有一天就說要結婚了。」在家生產，也是生完了才說，「我媽還以為我是來不及去醫院，才在家裡生。」

諶淑婷深信性格決定命運，「性格會決定你的家人可以干涉你多少。」不回婆家過年，最多的阻力來自父親，「他無法想像這種打破傳統的事。但他知道我一直是個我行我素的人，他懂，但還是會想：『妳不要在過年這一天讓大家難堪，讓公婆去想為什麼媳婦不回來？讓老公要去解釋為什麼老婆不回來。』他覺得妳一整年都可以做這件事，不要挑過年這一天。」

但她認為：「我本來就不覺得那天是年夜飯。那就是一個尋常的晚餐。」但尋常的晚餐不會讓很多媳婦從一個月前就開始焦慮。以往諶淑婷選擇回婆家，多少抱著一種田調心情，「也很有趣，去體驗不同的生活。」什麼時候開始不有趣了？「小孩出生後。」

忙起來了，所以渴望閒暇？並不是。諶淑婷這才說出留在台北過年最主要的原因，「我想要讓我小孩看到，你是可以選擇生活的。尤其有了女兒後。男生雖然會被期待要做什麼事，但他也有比較多選擇的空間。可是女生沒有，她常常會被認為就是要怎樣怎樣，就算我給她的是一個虛幻的國度，給她製造一個假象，我也希望她長大後，能一直活在那個妳要做什麼都可以的人生。光是過年這件事情，我就要證明給他們看。而且妳不會傷害到任何人。」

在台灣，一個新的家庭要到什麼時候，才能成為「團圓」的主體，吃自己的年夜飯？諶淑婷說：「剛開始我以為是買房子，後來想了一下，其實是神明廳，是香火。你分到香火才是大人了。我們上一代都把小孩抓得很緊，很多孫子的名字是阿公、阿嬤取的，或是孫子要上什麼學校。我都覺得很莫名其妙。」

但她也不期待這件事，「那不是跟每天都一樣嗎？我那一天想要過自己的生活，做自己想做的事情。」她最理想的過年，是「大家都打破家的框架。不要因為妳嫁給我，或是我娶了妳，就一定要一起。妳可以跟任何人吃年夜飯。我也會跟我小孩講，你每天想跟誰吃飯就去，你只要跟我們講一聲就好。」

所以諶淑婷跟所有人講了一聲，今年就一個人在台北過年，先生帶孩子回彰化，一狗二貓陪伴她，以及倉鼠和蝸牛，「蝸牛活好久我好困擾…疫情的時候我們買菜，牠們就跟著菜來了，小孩看到說要養下來，結果我從五月養到現在…」對一個媳婦來說，能在年節只煩惱此事，也是一種幸福吧。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【鏡相人間】媳婦的年夜飯 舒服過年的6種提案

【媳婦的年夜飯5】婆婆也當過媳婦 她結婚10年都在娘家吃年夜飯獲諒解

【媳婦的年夜飯6】沒離婚各自回家陪伴長輩 她視訊婆婆熱鬧拜年